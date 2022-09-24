Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные индийской консалтинговой компании Coalmint.

"Импорт угля в Индию из России в ближайшие месяцы, вероятно, будет в ограниченном диапазоне, а доступность судов, вероятно, станет проблемой в связи с началом зимнего пополнения запасов разными странами начиная с октября", - говорится в сообщении Coalmint.

В компании ожидают, что импорт энергетического угля из России в сентябре снизится на 30% по сравнению с августом, до 1,4 млн тонн. По оценкам лондонской аналитической компании DBX Commodities, поставки топлива для производства электроэнергии в Индию в этом месяце сократятся до 1,5 млн тонн с 1,9 млн тонн в августе.

Экспорт энергоносителей в Индию и Китай был важнейшим источником дохода для России, который находится под санкциями.

Стоимость индийского импорта угля из России с момента вторжения в Украину 24 февраля выросла примерно до 2,4 млрд долларов по состоянию на 21 сентября. Это четырехкратное увеличение по сравнению с отгрузками за аналогичный период в прошлом году.

Трейдеры и аналитики говорят, что проблемы с логистикой привели к снижению импорта Индии из России в сентябре. Поставки угля из России выросли в июле и августе, несмотря на всеобщее снижение импорта топлива Индией, в результате чего Россия стала третьим по величине поставщиком угля в Индию.

По данным Coalmint, более длительный период ожидания судов, увеличение пробок в Балтийском регионе из-за борьбы Европы за энергоносители и трудности с обеспечением страховки привели к снижению индийского импорта из России.

18 сентября во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане премьер-министр Индии Нарендра Моди сказал президенту России Владимиру Путину, что нынешние времена – это не эпоха войны.