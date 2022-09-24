English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Борьба за свободу слова
Главная Мир Индия сократила импорт угля и нефти из России

Индия сократила импорт угля и нефти из России

24 сентября, 2022 суббота
11:05
Мир уголь

Импорт энергетического угля в Индию из России в сентябре сократится впервые за четыре месяца, что может привести к снижению доходов Москвы

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные индийской консалтинговой компании Coalmint.

"Импорт угля в Индию из России в ближайшие месяцы, вероятно, будет в ограниченном диапазоне, а доступность судов, вероятно, станет проблемой в связи с началом зимнего пополнения запасов разными странами начиная с октября", - говорится в сообщении Coalmint.

В компании ожидают, что импорт энергетического угля из России в сентябре снизится на 30% по сравнению с августом, до 1,4 млн тонн. По оценкам лондонской аналитической компании DBX Commodities, поставки топлива для производства электроэнергии в Индию в этом месяце сократятся до 1,5 млн тонн с 1,9 млн тонн в августе.

Экспорт энергоносителей в Индию и Китай был важнейшим источником дохода для России, который находится под санкциями.

Стоимость индийского импорта угля из России с момента вторжения в Украину 24 февраля выросла примерно до 2,4 млрд долларов по состоянию на 21 сентября. Это четырехкратное увеличение по сравнению с отгрузками за аналогичный период в прошлом году.

Трейдеры и аналитики говорят, что проблемы с логистикой привели к снижению импорта Индии из России в сентябре. Поставки угля из России выросли в июле и августе, несмотря на всеобщее снижение импорта топлива Индией, в результате чего Россия стала третьим по величине поставщиком угля в Индию.

По данным Coalmint, более длительный период ожидания судов, увеличение пробок в Балтийском регионе из-за борьбы Европы за энергоносители и трудности с обеспечением страховки привели к снижению индийского импорта из России.

  • 18 сентября во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане премьер-министр Индии Нарендра Моди сказал президенту России Владимиру Путину, что нынешние времена – это не эпоха войны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Россия
Индия
нафта
Читайте также:
Сі Цзіньпін
21 сентября, 2022 среда
Си Цзиньпин призвал китайскую армию готовиться к участию в "настоящих боевых действиях"
Каховський міст
23 сентября, 2022 пятница
ВСУ ударили по Каховскому мосту, когда через него проходила колонна российской техники
жінка ЗСУ
21 сентября, 2022 среда
Определена категория женщин, которые обязательно должны стать на военный учет: законопроект был принят в первом чтении
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.9
    Покупка 40.9
    Продажа 41.86
  • EUR
    Покупка 39.99
    Продажа 41.22
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
24 сентября
13:23
Ален Делон процитировал "Завещание" Тараса Шевченко и поддержал Украину
13:17
В Запорожской области оккупанты за сутки разрушили 72 гражданских объекта
13:09
Эрдоган и Зеленский согласовывали обмен 15 командиров "Азовстали", договорились только за 5, - представитель президента Турции
12:49
Полномасштабная война РФ против Украины: количество раненых детей возросло до более чем 773
12:18
Отдавал приказы пытать украинцев во временно оккупированном Херсоне: командиру армии РФ объявили подозрение
11:58
Нам нужны немецкие танки – Порошенко в эфире Deutsche Welle
11:49
Курс валют на 24 сентября: сколько просят за доллар и евро на черном рынке
11:35
Европейская промышленность сворачивается из-за высоких цен на энергоносители, - Bloomberg
11:34
Самый титулованный теннисист современности Федерер сыграл последний матч в карьере
11:12
Армения – Украина: Петраков назвал заявку сборной на матч Лиги наций
11:05
Эксклюзив
Павел Латушко
Есть информация о начале экономической мобилизации в Беларуси, - член оппозиционного правительства Латушко
11:03
Литва не будет предоставлять убежище бегущим от ответственности россиянам - министр иностранных дел Литвы
10:55
Парамедик из Азовстали Пташка обнародовала первые фото после освобождения из плена
10:55
Эксклюзив
Псевдореферендум – это фирменный почерк Кремля, – генеральный директор КИУ Кошель
10:34
Эксклюзив
Ничего не закончилось, всех защитников Азовстали не освободили, - отец пленного бойца полка "Азов"
10:30
Россияне продолжают обстреливать населенные пункты Харьковщины, расположенные недалеко от линии столкновения и границы с РФ
10:27
Глава Евросовета не прочь открыть границы ЕС для бегущих из страны россиян
10:25
Путин запретил российским военным отступать из Херсона, - NYT
09:41
Россияне пытаются остановить наступление ВСУ с помощью ударов по дамбам, - британская разведка
09:33
За сутки Россия потеряла 240 военных, 11 боевых бронемашин, 8 танков и самолет
09:28
Эксклюзив
Голосуют россияне, приехавшие в Херсон - глава облсовета о первом дне псевдореферендума
09:23
Потенциальный соперник Ломаченко победил с нокдауном, но лишился титулов
09:14
За время полномасштабной войны россияне убили в Донецкой области 882 мирных жителя
09:13
Эксклюзив
псевдореферендум
Россияне на оккупированном Запорожье ходят по домам с "избирательными" ящиками и автоматами, - глава Никопольского райсовета
08:56
Рамзан Кадыров
Кадыров предложил отправить на войну силовиков вместо резервистов
08:50
Оккупанты ночью обстреливали Никопольщину, есть двое раненых, более 2 тыс. семей без света
08:40
В Турции раскритиковали Путина за решение о мобилизации
08:10
Николай Княжицкий
Вы против Путина и войны? Вперед на площади и выгоняйте его
08:01
Армения - Украина: где и когда смотреть матч Лиги наций
08:01
В ISW спрогнозировали, какими будут последствия мобилизации в России
07:45
Эксклюзив
Герои Украины. Александр – мировой рекордсмен по уничтожению бронированной техники за день, которого цитировал Байден
07:35
Лига наций: расписание матчей 24 сентября
07:32
Байден лишил Афганистан статуса основного союзника США вне НАТО
07:13
В Херсонской и Запорожье раздают повестки мужчинам, получившим паспорта РФ, — Генштаб ВСУ
07:00
Лига наций: результаты всех матчей 23 сентября
06:45
Энтони Блинкен
Блинкен предупредил главу МИД Китая Ван о последствиях поддержки РФ в войне с Украиной
06:21
Украина Турция
"В этой войне мы на стороне Украины": Турция не будет признавать результаты псевдореферендумов
05:59
Байден прокомментировал последствия референдумов, которые Россия проводит на оккупированных территориях Украины
05:36
"Мы будем твердо стоять рядом с Украиной столько, сколько потребуется", – лидеры G7 о "референдумах" РФ
05:11
Россияне обстреляли Запорожье: поврежден жилой дом, есть пострадавшие
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV