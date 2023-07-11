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Индия сокращает закупку оружия у РФ и переориентируется на Запад, – Reuters

11 июля, 2023 вторник
02:02
Экономика

Индия закупает оружие у США на миллиарды долларов. Страна хочет избавиться от зависимости от российского оборонного оборудования и двигаться в сторону стран Запада

Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечается, Индия является крупнейшим импортером оружия в мире, но почти все его основные закупки теперь включают в себя положение о совместном производстве или передаче технологий.

Война Москвы против Украины привела к срыву некоторых военных поставок в Индию, что усилило давнее стремление Нью-Дели диверсифицировать импорт или заменить его собственным производством.

Согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, за последние 20 лет Индия закупила оружия на сумму более 60 миллиардов долларов, из которых 65%, то есть почти 39 миллиардов долларов, пришлось на РФ.

  • В апреле агентство Bloomberg сообщило , что продажа российского оружия Индии остановилась из-за санкций США.
  • В мае президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились значительно нарастить и укрепить двустороннее оборонное сотрудничество и сотрудничать в области передовых технологий.
оружие
санкции против России
США
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