Индия скупает российское подсолнечное масло, поскольку поставки из Украины прекращаются, - Reuters

Об этом сообщает Reuters.



Стало известно, что Индия заключила контракт на 45 000 тонн российского подсолнечного масла за рекордно высокую цену для поставок в апреле. Это произошло из-за роста стоимости на пищевое растительное масло на локальном рынке из-за прекращения поставок из Украины.



Подсолнечное масло из России может помочь крупнейшему в мире импортеру пищевого растительного масла снизить дефицит в то время, когда доступность растительных масел ограничена из-за решения Индонезии ограничить поставки пальмового масла и снизить урожай сои в Южной Америке.



"Поскольку в Украине загрузка судна невозможна, покупатели пытаются обеспечить поставки из России", – сообщает Прадип Чоудхри, управляющий директор Gemini Edibles & Fats India Pvt. Ltd, заключившей контракт на 12 000 тонн российского подсолнечного масла для апрельских поставок.



По словам дилеров, нефтепереработчики покупали в Индии сырое подсолнечное масло по рекордной цене $2 150 за тонну, включая стоимость, страхование и фрахт (CIF) по сравнению с $1 630 перед вторжением России в Украину.



До войны подсолнечное масло было дешевле конкурентных пальмового и соевого масла, но поскольку поставки от ведущего экспортера Украины прекратились, покупателям приходится платить значительную премию.



Известно, что на Черное море приходится 60% мировой добычи подсолнечника и 76% экспорта.



По словам дилера, глобальной торговой фирмы из Нью-Дели, индийские покупатели не покупали российское подсолнечное масло почти месяц, но теперь они размещают заказ, поскольку банки открывают аккредитивы (LC) на импорт.



"Индийские покупатели рассчитываются в долларах. Индийские страховые компании обеспечивают покрытие для судов, везущих солнечную нефть из России", – уверяет он.



Как сообщает Сандип Баджория, исполнительный директор Sunvin Group, брокерской и консалтинговой компании по растительным маслам, сейчас Индия пытается увеличить импорт подсолнечного масла из Аргентины.



"Даже после импорта из России и Аргентины подсолнечника не хватает. Никто не сможет заменить украинские поставки", – сказал Баджория.

Индия переносит свое посольство из Киева в Польшу.