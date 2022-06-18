Индия резко увеличила закупки российского угля с большими скидками, - Reuters

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что поскольку европейские импортеры избегают торговли с Москвой, индийские покупатели скупают огромные объемы российского угля, несмотря на высокие транспортные расходы.

Согласно неопубликованным данным правительства Индии, с которыми ознакомилось агентство Reuters, закупки угля и сопутствующих товаров выросли более чем в шесть раз за 20 дней до 15 июня по сравнению с тем же периодом годом ранее и составили 331,17 млн долларов.

Точно так же индийские нефтеперерабатывающие заводы скупали дешевую российскую нефть, которой избегают западные страны. Данные показали, что стоимость торговли нефтью Индии с Россией за 20 дней до 15 июня возросла более чем в 31 раз, до 2,22 млрд долларов.

Известно, что Индия воздерживается от осуждения России, с которой она имеет давние политические связи и связи в сфере безопасности. Нью-Дели защищает свои закупки российских товаров как часть усилий по диверсификации поставок и утверждает, что внезапная остановка поднимет мировые цены и нанесет ущерб потребителям.

Официальные лица США заявили Индии, что запрета на импорт энергоносителей из России нет, но они не хотят видеть "быстрого ускорения".

13 июня Центр исследований энергетики и чистого воздуха сообщил, что Россия с начала полномасштабной войны в Украине заработала на энергоносителях почти $100 млрд. В отчете также говорится, что некоторые страны увеличили закупки у России – это Китай, Индия, Объединенные Арабские Эмираты и Франция .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb