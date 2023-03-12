Индия решила соблюдать условия ограничения цен на российскую нефть, - Bloomberg
Индия решила соблюдать западные санкции против России, в том числе потолки цен на российскую нефть на уровне 60 долларов
Об этом информирует Bloomberg .
Источники издания рассказали, что правительственные органы попросили банки и трейдеров придерживаться санкций против России. Чиновники из Индии в свою очередь не стали официально сообщать о поддержке санкций и ограничении цен на российскую нефть.
Ранее Индия провела детальную дискуссию с США и другими странами Большой семерки в рамках встречи стран G20. По данным источников, они удовлетворены действиями Индии.
Издание напоминает, что Индия раньше почти не покупала нефть у Москвы, однако сейчас ее рынок стал ключевым для России. Пока эта страна и Китай стали основными покупателями российской нефти после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
- 5 февраля стало известно, что Индия покупает все больше российской нефти и перерабатывает ее в топливо для Европы и США.
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