Индия решила соблюдать условия ограничения цен на российскую нефть, - Bloomberg

Об этом информирует Bloomberg .

Источники издания рассказали, что правительственные органы попросили банки и трейдеров придерживаться санкций против России. Чиновники из Индии в свою очередь не стали официально сообщать о поддержке санкций и ограничении цен на российскую нефть.

Ранее Индия провела детальную дискуссию с США и другими странами Большой семерки в рамках встречи стран G20. По данным источников, они удовлетворены действиями Индии.

Издание напоминает, что Индия раньше почти не покупала нефть у Москвы, однако сейчас ее рынок стал ключевым для России. Пока эта страна и Китай стали основными покупателями российской нефти после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.