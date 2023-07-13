Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что правительство страны обсуждает план запрета экспорта всего риса не басмати – из-за роста внутренних цен и стремления властей избежать риска роста инфляции.

При внедрении запрет повлияет на около 80% экспорта риса из Индии. Такой шаг может снизить внутренние цены и есть риск для повышения глобальных затрат.

Bloomberg отмечает, что рис является основным пищевым продуктом примерно для половины населения мира, причем на Азию приходится около 90% мировых поставок. На одну Индию приходится около 40% мировой торговли этим продуктом, и она пытается сократить экспорт некоторых сортов.