Индия рассматривает введение запрета на экспорт большинства сортов риса, - Bloomberg
Индия, крупнейшая страна-экспортер риса в мире, рассматривает возможность введения запрета на экспорт большинства сортов продукта. Это может привести к росту мировых цен, которые и так высоки
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что правительство страны обсуждает план запрета экспорта всего риса не басмати – из-за роста внутренних цен и стремления властей избежать риска роста инфляции.
При внедрении запрет повлияет на около 80% экспорта риса из Индии. Такой шаг может снизить внутренние цены и есть риск для повышения глобальных затрат.
Bloomberg отмечает, что рис является основным пищевым продуктом примерно для половины населения мира, причем на Азию приходится около 90% мировых поставок. На одну Индию приходится около 40% мировой торговли этим продуктом, и она пытается сократить экспорт некоторых сортов.
- 11 июля агентство Reuters сообщало о том, что Индия закупает оружие у США на миллиарды долларов. Страна хочет избавиться от зависимости от российского оборонного оборудования и двигаться в сторону стран Запада.
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