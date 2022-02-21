Индия призвала своих граждан временно уехать из Украины из-за эскалации вокруг украинских границ
Посольство Индии в Украине рекомендовало своим гражданам временно покинуть Украину в связи с обострением на украинской границе
Об этом говорится в Facebook ведомства.
"Учитывая высокий уровень напряженности и неопределенности по ситуации в Украине, всем индийским гражданам, чье пребывание не необходимо, и студентам рекомендовано временно покинуть Украину. Для своевременного выезда можно использовать коммерческие и чартерные рейсы", - отметили в заявлении.
Индийским студентам советуют связаться с работниками ведомства, а также следить за обновлением на сайте, в Фейсбуке и Твиттере посольства.
- Как сообщалось ранее, Австрия планирует эвакуировать работников посольства из Киева в случае ухудшения ситуации.
- Также 4 января Австралия приступила к эвакуации семей дипломатов из посольства в Украине.
- В то же время, Швеция и Венгрия , а также Грузия не планируют эвакуировать членов семей и сотрудников посольства в Киеве.
- Австралия рекомендовала своим гражданам уехать из Украины из-за риска вторжения РФ.
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