Индия призвала своих граждан уезжать из Украины
Посольство Индии призвало сограждан уезжать из Украины в связи с "ухудшением ситуации с безопасностью и эскалацией боевых действий"
Об этом сообщило посольство Индии в Украине.
"Учитывая ухудшение ситуации с безопасностью и недавнюю эскалацию боевых действий в Украине, гражданам Индии не рекомендуется ездить в Украину. Гражданам Индии, в том числе находящимся в Украине студентам, рекомендовано покинуть Украину как можно быстрее доступными средствами", - говорится в сообщении.
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