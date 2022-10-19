Об этом сообщило посольство Индии в Украине.

"Учитывая ухудшение ситуации с безопасностью и недавнюю эскалацию боевых действий в Украине, гражданам Индии не рекомендуется ездить в Украину. Гражданам Индии, в том числе находящимся в Украине студентам, рекомендовано покинуть Украину как можно быстрее доступными средствами", - говорится в сообщении.

10 и 11 октября Украина подверглась массированному ракетному обстрелу.

18 октября россияне обстреляли энергетическую инфраструктуру Киева, Житомира и Днепра.