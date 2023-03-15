Индия призвала G20 отойти от темы войны в Украине и сосредоточиться на глобальной бедности
Переговорщик Индии Амитабх Кант считает, что на саммите "Большой двадцатки" лидеры должны сосредоточиться на глобальной бедности, а не войне РФ против Украины
Об этом пишут Sky News.
Переговорщик от Индии на саммите G20 призвал представителей Большой двадцатки сфокусировать внимание не на теме войны России против Украины, а на глобальной бедности.
Амитабх Кант выразил мнение, что, сосредоточившись на "конфликте", Европа завела в тупик вопросы глобального роста бедности и долговых обязательств.
Он сравнил "одну войну" с тем, что 200 миллионов человек находятся на грани бедности.
"Это повлияло на питание, состояние здоровья, на результаты обучения, люди стали низкорослыми и истощенными, а нас беспокоит только одна война между Россией и Украиной", - сказал Кант на G20, форуме, где 20 стран обсуждают экономическое сотрудничество.
"Мир должен двигаться дальше, а Европа должна найти путии решения своих проблем".
- Напомним, в Кремле не исключают возможности участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в Индии, но окончательное решение по этому вопросу еще не принято.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.15
Покупка 38.15Продажа 38.91
-
EUR
Покупка 40.17Продажа 41.1
- Актуальное
- Важное