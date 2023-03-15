Об этом пишут Sky News.

Переговорщик от Индии на саммите G20 призвал представителей Большой двадцатки сфокусировать внимание не на теме войны России против Украины, а на глобальной бедности.

Амитабх Кант выразил мнение, что, сосредоточившись на "конфликте", Европа завела в тупик вопросы глобального роста бедности и долговых обязательств.

Он сравнил "одну войну" с тем, что 200 миллионов человек находятся на грани бедности.

"Это повлияло на питание, состояние здоровья, на результаты обучения, люди стали низкорослыми и истощенными, а нас беспокоит только одна война между Россией и Украиной", - сказал Кант на G20, форуме, где 20 стран обсуждают экономическое сотрудничество.

"Мир должен двигаться дальше, а Европа должна найти путии решения своих проблем".