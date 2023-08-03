Индия присоединится к встрече в Саудовской Аравии для обсуждения украинской Формулы мира
Индия примет участие во встрече на уровне советников по национальной безопасности и политических директоров по ключевым принципам Формулы мира Украины в Джидде
Об этом сообщает The Economic Times.
"Индия будет участвовать в этом мероприятии (в Саудовской Аравии, – ред.). Наше участие отвечает нашей давней позиции, что диалог и дипломатия – это путь вперед", - сказал спикер МИД Ариндам Багчи.
При этом он не уточнил, кто именно будет представлять Индию на саммите.
- В начале августа Саудовская Аравия планирует провести мирные переговоры по Украине. По информации дипломатов, участвующих в обсуждении, переговоры состоятся 5 и 6 августа в Джидде. Саудовская Аравия и Украина пригласили на нее около 30 стран, в том числе крупнейшие государства ЕС, США, а также Индию, Бразилию, Индонезию, Египет, Мексику, Чили и Замбию. Россию на саммит не позвали, поскольку его главной темой станет украинская Формула мира, предусматривающая неприемлемое для Москвы требование об освобождении оккупированных территорий.
- 30 июля в Офисе президента подтвердили проведение саммита по украинской Формуле мира в Саудовской Аравии.
- США на мирных переговорах в Саудовской Аравии будет представлять советник Байдена Салливан.
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