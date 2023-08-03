Об этом сообщает The Economic Times.

"Индия будет участвовать в этом мероприятии (в Саудовской Аравии, – ред.). Наше участие отвечает нашей давней позиции, что диалог и дипломатия – это путь вперед", - сказал спикер МИД Ариндам Багчи.

При этом он не уточнил, кто именно будет представлять Индию на саммите.

В начале августа Саудовская Аравия планирует провести мирные переговоры по Украине. По информации дипломатов, участвующих в обсуждении, переговоры состоятся 5 и 6 августа в Джидде. Саудовская Аравия и Украина пригласили на нее около 30 стран, в том числе крупнейшие государства ЕС, США, а также Индию, Бразилию, Индонезию, Египет, Мексику, Чили и Замбию. Россию на саммит не позвали, поскольку его главной темой станет украинская Формула мира, предусматривающая неприемлемое для Москвы требование об освобождении оккупированных территорий.

30 июля в Офисе президента подтвердили проведение саммита по украинской Формуле мира в Саудовской Аравии.