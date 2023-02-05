Индия поставляет переработанную нефть из России в Европу и Америку, - Bloomberg
Нефтепереработчики Индии и Китая могут получить большую прибыль, покупая российскую нефть по сниженным ценам, а экспортируя продукцию по мировым
Об этом сообщило издание Bloomberg.
Стало известно, что Индия покупает все больше российской нефти и перерабатывает ее в топливо для Европы и США. Если раньше, в январе 2021 года, поставка бензина и дизельного топлива из Индии в Нью-Йорк была на уровне 57,2 тысячи баррелей, то в январе она поставила 89 000 баррелей – больше всего за четыре года.
Добавляется, что ежедневный поток дизельного топлива с низким содержанием серы в Европу составил 172 000 баррелей в январе, что является самым большим показателем с октября 2021 года.
Также добавляется, что Нью-Дели столкнулся с незначительной общественной реакцией, потому что он достигает двойных целей Запада – сократить энергетические поступления Москвы, одновременно предотвратив шок в поставках нефти. И поскольку Европа ужесточает санкции, Индия станет еще более центральной на глобальной нефтяной карте, перекроенной войной в Украине.
"Должностные лица министерства финансов США имеют две основные цели: поддерживать поставки на рынок и лишить Россию доходов от нефти. Они понимают, что нефтепереработчики Индии и Китая могут получить большую маржу, покупая российскую нефть по сниженным ценам и экспортируя продукцию по мировым ценам", - пояснил старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Бен Кехилл.
Ожидается, что значение Индии вырастет после вступления в силу новых санкций ЕС по экспорту российской нефти. Запрет уберет с рынка огромный объем дизельного топлива и больше потребителей, особенно в Европе, будут использовать Азию, чтобы восполнить дефицит.
Это сделает дешевую российскую нефть еще более привлекательной для Индии, которая полагается на импорт для удовлетворения примерно 85% своих потребностей в нефти. Национальные нефтеперерабатывающие предприятия, включая государственные перерабатывающие предприятия, отвечающие за удовлетворение внутреннего спроса, увеличили экспорт в прошлом году, чтобы получить прибыль от более высоких международных цен.
- 4 февраля Евросоюз утвердил предельный уровень цен на нефтепродукты из РФ. Для судов, перевозящих российские нефтепродукты, закупленных и загруженных ранее этого срока, предусмотрен переходный период 55 дней. Кроме того, Совет ЕС с середины марта намерен вернуться к пересмотру механизма ограничения цен на сырую нефть.
- 4 февраля стало известно, что индийские нефтеперерабатывающие заводы начали оплачивать большую часть своей российской нефти, покупаемой через трейдеров из Дубая, в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов вместо долларов США.
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