Об этом сообщает The Hindu .

По информации источников, Украина попросила Индию стать одной из стран-гарантов безопасности.

Также Киев попросил оказать помощь в восстановлении страны после полномасштабного российского вторжения.

"Мы рассчитываем, что Индия примет активное участие в послевоенном восстановлении. Кроме того, мы ожидаем больше гуманитарной помощи, лекарств и некоторой технической и финансовой помощи", - сказал источник в украинских дипломатических кругах.

Отмечается, что Индия уже отправила в Украину 230 тонн гуманитарных грузов. Кроме того, индийские фармацевтические компании, офисы которых расположены в Восточной Европе, выделили на помощь Киеву примерно $7-8 млн.

6 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что советники лидеров уже 7 стран готовы обсуждать свое участие в гарантиях безопасности Украины.

1 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина обратилась в Китай с просьбой стать гарантом безопасности.

30 мая президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что государство готово стать гарантом безопасности Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb