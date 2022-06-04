Индия получила от Украины предложение стать одним из гарантов безопасности, - СМИ
Украина предложила Индии стать одним из гарантов безопасности и помочь с восстановлением страны
Об этом сообщает The Hindu .
По информации источников, Украина попросила Индию стать одной из стран-гарантов безопасности.
Также Киев попросил оказать помощь в восстановлении страны после полномасштабного российского вторжения.
"Мы рассчитываем, что Индия примет активное участие в послевоенном восстановлении. Кроме того, мы ожидаем больше гуманитарной помощи, лекарств и некоторой технической и финансовой помощи", - сказал источник в украинских дипломатических кругах.
Отмечается, что Индия уже отправила в Украину 230 тонн гуманитарных грузов. Кроме того, индийские фармацевтические компании, офисы которых расположены в Восточной Европе, выделили на помощь Киеву примерно $7-8 млн.
- 6 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что советники лидеров уже 7 стран готовы обсуждать свое участие в гарантиях безопасности Украины.
- 1 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина обратилась в Китай с просьбой стать гарантом безопасности.
- 30 мая президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что государство готово стать гарантом безопасности Украины.
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