Индия покупает у России нефть по более низкой цене, чем рыночная, а Китай может присоединиться к западным санкциям, - Пендзин
Экономист Олег Пендзин считает, что некоторые страны активно пользуются санкционной ситуацией в отношении России: Индия покупает нефть по более низкой цене, чем рыночная, а Китай может присоединиться к западным санкциям в отношении РФ
Эксперт рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.
"В настоящее время на мировом рынке цена барреля нефти стоит чуть больше $100. По соглашению между Индией и Российской Федерацией о поставках нефти, цена составляет $60 за баррель. То есть Индия покупает у России нефть по более низкой цене, чем рыночная", - отметил Пендзин.
Экономист подчеркнул, что Индия и Китай пользуются санкционной ситуацией в отношении России: используют всеобщее желание мира отделиться от РФ в своих экономических интересах.
"В переговорах между Си Цзиньпинем и Джо Байденом неоднократно обсуждалось то, чтобы Россия не получила от Китая военно-техническую помощь. А сейчас уже идет речь о разных направлениях, чтобы Китай присоединился к санкционной политике в отношении РФ. В китайском экспорте доля России составляет ок. 2 %, а доля Европы и США – почти половину", - заметил Олег Пендзин.
- Напомним, ЕС готов ужесточить новый пакет санкций в случае продления рублевого газового шантажа России .
- 31 марта к числу представителей ответственного бизнеса, отказавшегося от финансирования государств-агрессоров, присоединились десять фирм и брендов.
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