Индия покупает у России нефть по более низкой цене, чем рыночная, а Китай может присоединиться к западным санкциям, - Пендзин

Эксперт рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.



"В настоящее время на мировом рынке цена барреля нефти стоит чуть больше $100. По соглашению между Индией и Российской Федерацией о поставках нефти, цена составляет $60 за баррель. То есть Индия покупает у России нефть по более низкой цене, чем рыночная", - отметил Пендзин.



Экономист подчеркнул, что Индия и Китай пользуются санкционной ситуацией в отношении России: используют всеобщее желание мира отделиться от РФ в своих экономических интересах.



"В переговорах между Си Цзиньпинем и Джо Байденом неоднократно обсуждалось то, чтобы Россия не получила от Китая военно-техническую помощь. А сейчас уже идет речь о разных направлениях, чтобы Китай присоединился к санкционной политике в отношении РФ. В китайском экспорте доля России составляет ок. 2 %, а доля Европы и США – почти половину", - заметил Олег Пендзин.

Напомним, ЕС готов ужесточить новый пакет санкций в случае продления рублевого газового шантажа России .

31 марта к числу представителей ответственного бизнеса, отказавшегося от финансирования государств-агрессоров, присоединились десять фирм и брендов.