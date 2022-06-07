Индия планирует вдвое увеличить закупку российской нефти, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg.

Государственные переработчики коллективно работают над завершением и заключением новых шестимесячных контрактов на поставку российской нефти в Индию. Среди условий новых сделок будет отмечено, что продавец будет заниматься транспортировкой и страхованием товара.

Эти соглашения о поставках, если они будут заключены, будут дополнительны к поставкам, которые Индия уже получает в России по другим договоренностям. Детали по объемам и цене все еще оговариваются с индийскими банками, которые намерены полностью профинансировать все грузы.

Среди покупателей отмечены государственные нефтепереработчики — Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum и Bharat Petroleum и частные — Reliance Industries и Nayara Energy, частично принадлежащая Роснефти.

Как государственные, так и частные НПЗ в Индии наращивают закупки российской нефти, поскольку санкции и торговые ограничения, введенные США, Великобританией и Европейским Союзом, повлекли за собой отказ большинства покупателей от нефти из России и снижение уровня предложений.

В прошлом месяце в Индию и Китай поступало беспрецедентное количество российской нефти, поскольку европейские покупатели пытались найти замену и обращались в Объединенные Арабские Эмираты в поисках альтернатив.

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