Индия планирует вдвое увеличить закупку российской нефти, - Bloomberg
Индия стремится удвоить импорт российской нефти, получив поставки с большими скидками, поскольку международные покупатели отказываются от сделок с Москвой из-за ее вторжения в Украину
Об этом сообщает Bloomberg.
Государственные переработчики коллективно работают над завершением и заключением новых шестимесячных контрактов на поставку российской нефти в Индию. Среди условий новых сделок будет отмечено, что продавец будет заниматься транспортировкой и страхованием товара.
Эти соглашения о поставках, если они будут заключены, будут дополнительны к поставкам, которые Индия уже получает в России по другим договоренностям. Детали по объемам и цене все еще оговариваются с индийскими банками, которые намерены полностью профинансировать все грузы.
Среди покупателей отмечены государственные нефтепереработчики — Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum и Bharat Petroleum и частные — Reliance Industries и Nayara Energy, частично принадлежащая Роснефти.
Как государственные, так и частные НПЗ в Индии наращивают закупки российской нефти, поскольку санкции и торговые ограничения, введенные США, Великобританией и Европейским Союзом, повлекли за собой отказ большинства покупателей от нефти из России и снижение уровня предложений.
В прошлом месяце в Индию и Китай поступало беспрецедентное количество российской нефти, поскольку европейские покупатели пытались найти замену и обращались в Объединенные Арабские Эмираты в поисках альтернатив.
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