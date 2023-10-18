Об этом информирует BBC .

Моди призвал ученых ускорить миссию на Венеру и Марс. Проект Gaganyaan от ISPRO предполагает высылку астронавтов на орбиту Земли на высоте 400 километров и их возвращение в индийские акватории.

Сообщается, что в субботу, 21 октября, пройдет важное испытание этого проекта.

До конца 2024 г. планируется еще один тестовый полет с роботом в космос, а затем финальная пилотируемая миссия. В целом же Индия планирует к 2040 году отправить астронавта на Луну.

Что известно о миссии на Луну

23 августа посадочная станция Vikram миссии аппарата Chandrayaan-3 Индии совершила успешную посадку на Луну. Зонд вышел в космос 14 июля и достиг Луны 5 августа, после чего скорректировал свою орбиту с помощью двигателей. Посадочная станция Vikram, имеющая на борту маленький марсоход Pragyan, отделилась от движущейся станции миссии 17 августа.

После того, как Индия стала первой страной, смогшей посадить аппарат у Южного полюса Луны, ею запланирован запуск космического корабля для осмотра Солнца.

2 сентября учёные выключили корабль. После завершения двухнедельного задания по проведению экспериментов Индия усыпила луноход.