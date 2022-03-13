Индия переносит свое посольство из Киева в Польшу
Из-за полномасштабного вторжения РФ посольство Индии в Украине временно перемещается из Киева в Польшу
Об этом сообщается в пресс-релизе МИД Индии.
"В связи со стремительным ухудшением ситуации безопасности в Украине, в том числе нападениями на западных частях страны, было принято решение о временном перемещении посольства Индии в Украине в Польшу. Ситуация будет переоценена ввиду дальнейшего развития событий", - говорится в сообщении .
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