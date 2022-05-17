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Индия передумала покупать у России 10 вертолетов, стоимостью свыше $500 млн, - Defense News

17 мая, 2022 вторник
04:24
Экономика

Причиной стала неуверенность Дели относительно способности Москвы выполнить заказ, или давление западных государств на фоне санкций против России

Об этом сообщает Defense New со ссылкой на представителя министерства обороны Индии.

Правительство Индии заморозило переговоры с "Рособоронэкспортом" и производителем оригинального оборудования "Вертолеты России" о приобретении первой партии Ка-31 в количестве 10 единиц. Чиновник отметил, что прекращение межправительственного соглашения связано с опасениями по поводу возможности РФ выполнять заказы, а также с проблемами, связанными с платежными переводами.

По словам бывшего финансового советника министерства по закупкам Амита Каушиша, приостановка может быть также вызвана геополитическим давлением, поскольку международное сообщество осуждает полномасштабное нападение РФ на Украину. Другие факторы, добавил он, могут включать бюджетные ограничения, и Индия предпочитает покупать вертолеты отечественной разработки.

Индия решила купить вертолеты Ка-31 у РФ в мае 2019 года, но программа приобретения столкнулась с чрезмерными задержками из-за пандемии коронавируса и высокой стоимости платформы.

Переговоры возобновились в феврале 2022 года, после того как участники договорились о цене в 520 миллионов долларов за 10 вертолетов Ка-31, но усилия столкнулись с еще одним препятствием, когда официальные лица не смогли договориться о валютном механизме рупия-рубль.

ВМС Индии планировали использовать вертолеты Ка-31 для второго авианосца страны INS Vikrant, который будет введен в эксплуатацию в июле. В настоящее время ВМФ Индии эксплуатирует 14 вертолетов Ка-31.

В апреле стало известно, что Индия отказалась от покупки у России 48 вертолетов Ми-17. Решение было принято после встречи министров обороны США и Индии в Вашингтоне.

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Россия
санкции
Индия
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