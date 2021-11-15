Индия открыла границы для вакцинированных туристов впервые за полтора года

Об этом сообщает Associated Press.



По правилам министерства здравоохранения, путешественники должны пройти полный курс вакцинации и получить отрицательный результат теста на COVID-19 в течение 72 часов до прибытия.



В аэропорту туристы должны сделать еще один ПЦР-тест. Однако это правило не касается граждан государств, с которыми Индия заключила договор о взаимном признании сертификатов о вакцинации, - такими как США, Великобритания и многими европейскими государствами.



Границы открыли в связи со значительным падением уровня заражения коронавирусом в Индии - до около 10 тыс. новых случаев в сутки.



Чтобы поощрять туристов приезжать в Индию, правительство планирует выдать до следующего марта 500 тысяч бесплатных виз.



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