Индия открыла границы для вакцинированных туристов впервые за полтора года
В понедельник, 15 ноября, Индия впервые за 18 месяцев начала принимать иностранных туристов, которые прошли полную вакцинацию
Об этом сообщает Associated Press.
По правилам министерства здравоохранения, путешественники должны пройти полный курс вакцинации и получить отрицательный результат теста на COVID-19 в течение 72 часов до прибытия.
В аэропорту туристы должны сделать еще один ПЦР-тест. Однако это правило не касается граждан государств, с которыми Индия заключила договор о взаимном признании сертификатов о вакцинации, - такими как США, Великобритания и многими европейскими государствами.
Границы открыли в связи со значительным падением уровня заражения коронавирусом в Индии - до около 10 тыс. новых случаев в сутки.
Чтобы поощрять туристов приезжать в Индию, правительство планирует выдать до следующего марта 500 тысяч бесплатных виз.
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