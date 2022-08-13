Индия не будет создавать с РФ альтернативу платежной системе SWIFT, - СМИ
Российские финансовые учреждения хотят согласовать систему обмена платежными сообщениями с индийской платформой обмена, но индийские банкиры и власти не поддерживают это предложение
Об этом говорится в материале The Economic Times.
Отмечается, что россияне предлагали создать систему, с помощью которой можно рассчитываться как в рублях, так и в рупиях.
"Как только банк попадет под санкции, его офис в России захочет найти способ связи через защищенный канал с индийскими банками, где есть счета vostro. Поэтому они считают, что российская система обмена сообщениями должна быть подключена к SFMS (индийский аналог, разрешающий внутренняя и межбанковская передача сообщений, - ред.). Электронная почта не считается безопасным способом обмена платежными реквизитами, и ни один банк больше не использует факс", - рассказал изданию высокопоставленный банкир.
При этом средние и мелкие российские банки, еще не столкнувшиеся с санкциями и готовые открывать счета в Индии, опасаются последствий санкций в будущем.
"Некоторые индийские государственные и частные банки обратились в РБИ (Резервный банк Индии – Центробанк, – ред.) за открытием счетов в российских банках. Пока неясно, получил ли кто-то разрешение", – сказал банкир.
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