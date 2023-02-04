Индия начала платить за российскую нефть валютой ОАЭ, - Reuters
Индийские нефтеперерабатывающие заводы начали оплачивать большую часть российской нефти, покупаемой через трейдеров из Дубая, в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов вместо долларов США
Об этом сообщает Reuters.
По словам четырех источников агентства, осведомленных с вопросом, индийские нефтеперерабатывающие заводы начали платить за большую часть российской нефти, приобретенной через дубайских трейдеров, дирхамами Объединенных Арабских Эмиратов вместо долларов США.
Хотя Индия не признает санкции Запада против Москвы, и закупки российской нефти в любом случае могут их не нарушать, банки и финансовые учреждения осторожно относятся к клиринговым платежам, чтобы невольно не нарушить многие меры, введенные против России после ее вторжения в Украину.
Индийские нефтепереработчики и трейдеры озабочены тем, что, возможно, не смогут продолжать расчеты в долларах, особенно если цена на российскую нефть поднимется выше лимита, установленного странами Большой семерки и Австралией в декабре.
Это побудило трейдеров искать альтернативные способы оплаты.
Предыдущие попытки индийских нефтепереработчиков расплачиваться с трейдерами за российскую нефть в дирхамах через банки Дубая не увенчались успехом, что заставило их вернуться к американской валюте.
Потолок цен G7 запрещает любой западной компании, такой как поставщики страховых и транспортных услуг, лежащих в основе большей части мировой торговли, участвовать в торговле российской нефтью, если цена покупки превышает 60 долларов за баррель в пункте погрузки в России.
Это остается действительным, даже если нефть предназначена для таких стран, как Китай и Индия, не признающих ограничения.
Индийские нефтепереработчики в основном покупают российскую нефть у трейдеров из Дубая, включая Everest Energy и Litasco, подразделение крупной российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ.
- 4 февраля Евросоюз утвердил предельный уровень цен на нефтепродукты из РФ. Для судов, перевозящих российские нефтепродукты, закупленных и загруженных ранее этого срока, предусмотрен переходный период 55 дней. Кроме того, Совет ЕС с середины марта намерен вернуться к пересмотру механизма ограничения цен на сырую нефть.
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