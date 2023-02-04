Об этом сообщает Reuters.

По словам четырех источников агентства, осведомленных с вопросом, индийские нефтеперерабатывающие заводы начали платить за большую часть российской нефти, приобретенной через дубайских трейдеров, дирхамами Объединенных Арабских Эмиратов вместо долларов США.

Хотя Индия не признает санкции Запада против Москвы, и закупки российской нефти в любом случае могут их не нарушать, банки и финансовые учреждения осторожно относятся к клиринговым платежам, чтобы невольно не нарушить многие меры, введенные против России после ее вторжения в Украину.

Индийские нефтепереработчики и трейдеры озабочены тем, что, возможно, не смогут продолжать расчеты в долларах, особенно если цена на российскую нефть поднимется выше лимита, установленного странами Большой семерки и Австралией в декабре.

Это побудило трейдеров искать альтернативные способы оплаты.

Предыдущие попытки индийских нефтепереработчиков расплачиваться с трейдерами за российскую нефть в дирхамах через банки Дубая не увенчались успехом, что заставило их вернуться к американской валюте.

Потолок цен G7 запрещает любой западной компании, такой как поставщики страховых и транспортных услуг, лежащих в основе большей части мировой торговли, участвовать в торговле российской нефтью, если цена покупки превышает 60 долларов за баррель в пункте погрузки в России.

Это остается действительным, даже если нефть предназначена для таких стран, как Китай и Индия, не признающих ограничения.

Индийские нефтепереработчики в основном покупают российскую нефть у трейдеров из Дубая, включая Everest Energy и Litasco, подразделение крупной российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ.