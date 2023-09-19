Индия может присоединиться к реализации пункта Формулы мира Зеленского, касающегося экологической безопасности
Посол Украины в Индии подтвердил заинтересованность индийских партнеров в том, чтобы присоединиться к реализации пункта "Формулы мира" Зеленского об экологической безопасности и гуманитарном разминировании страны
Об этом сообщает Голос Америки.
Посол Украины в Индии Александр Полищук заявил, что Индия намерена присоединиться к реализации пункта "Формулы мира" президента Владимира Зеленского, касающегося экологической безопасности страны.
"Мы много общаемся с нашими индийскими коллегами. На сегодняшний день основные усилия, которые мы направляем, - это реализация Формулы мира президента Зеленского. И мы имеем четкую поддержку от наших индийских партнеров, например, в вопросах, касающихся происходящего в Украине экоцида в Украине ", – отметил Александр Полищук.
Сообщается, что сегодня, 19 сентября, на базе нашего посольства была проведена экспертная встреча, посвященная рассмотрению вопросов защиты окружающей среды в Украине от негативных последствий войны, а также гуманитарного разминирования. Кроме этого, Александр Полищук добавил, что высока заинтересованность индийского бизнеса в том, чтобы прийти в Украину и помочь в восстановлении и реконструкции.
"Мы ожидаем, что Министерством иностранных дел Индии будет принято и поддержано наше обращение о предоставлении разрешения индийским компаниям работать операторами противоминной деятельности на территории Украины", - заявил посол Украины в Индии.
По его словам, Индия также заинтересована в вопросах продовольственной безопасности. В частности, украинская сторона ожидает, что Индия более активно присоединится к вопросам, касающимся ядерной безопасности.
"Это также одно из тех направлений, которые понятны в Индии с точки зрения и развития атомной энергетики здесь, и с точки зрения неприятия абсолютно угроз применением ядерного оружия. Индия, как вы знаете, ядерное государство. Поэтому есть над чем работать и есть возможности для этого", - отметил Полищук.
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Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 11 августа, провел разговор с президентом Замбии Хакаиндой Хичилемой: обсудили проведение саммита Украина – Африка, "зерновое соглашение" и Формулу мира.
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