Индия может присоединиться к реализации пункта Формулы мира Зеленского, касающегося экологической безопасности

Об этом сообщает Голос Америки.

Посол Украины в Индии Александр Полищук заявил, что Индия намерена присоединиться к реализации пункта "Формулы мира" президента Владимира Зеленского, касающегося экологической безопасности страны.

"Мы много общаемся с нашими индийскими коллегами. На сегодняшний день основные усилия, которые мы направляем, - это реализация Формулы мира президента Зеленского. И мы имеем четкую поддержку от наших индийских партнеров, например, в вопросах, касающихся происходящего в Украине экоцида в Украине ", – отметил Александр Полищук.

Сообщается, что сегодня, 19 сентября, на базе нашего посольства была проведена экспертная встреча, посвященная рассмотрению вопросов защиты окружающей среды в Украине от негативных последствий войны, а также гуманитарного разминирования. Кроме этого, Александр Полищук добавил, что высока заинтересованность индийского бизнеса в том, чтобы прийти в Украину и помочь в восстановлении и реконструкции.

"Мы ожидаем, что Министерством иностранных дел Индии будет принято и поддержано наше обращение о предоставлении разрешения индийским компаниям работать операторами противоминной деятельности на территории Украины", - заявил посол Украины в Индии.

По его словам, Индия также заинтересована в вопросах продовольственной безопасности. В частности, украинская сторона ожидает, что Индия более активно присоединится к вопросам, касающимся ядерной безопасности.

"Это также одно из тех направлений, которые понятны в Индии с точки зрения и развития атомной энергетики здесь, и с точки зрения неприятия абсолютно угроз применением ядерного оружия. Индия, как вы знаете, ядерное государство. Поэтому есть над чем работать и есть возможности для этого", - отметил Полищук.