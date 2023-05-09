Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на отчет, подготовленный по заказу министерства нефти Индии.

Согласно отчету, составленному комитетом во главе с бывшим министром нефти Индии Таруном Капуром, рекомендованный запрет касается четырехколесных транспортных средств.

Также предложено к 2035 году отказаться от мотоциклов, скутеров и трехколесных транспортных средств (тук-туков) с двигателями внутреннего сгорания.

По данным правительства, на дизельное топливо и бензин приходилось чуть больше половины общего потребления нефти в Индии в течение прошлого года, который закончился 31 марта. Согласно отчету "Зеленый переход", начиная с 2024 года, все новые регистрационные транспортные средства для доставки по городу должны быть электрическими.

Комиссия выдвинула и другие предложения, включая достижение 25% использования домохозяйствами электроэнергии для приготовления пищи к 2030 году. Это поможет снизить зависимость от импортируемого сжиженного газа и будет способствовать использованию экологически чистого авиационного топлива.

"Поскольку промышленный и энергетический секторы являются ключевым источником выбросов в Индии, возобновляемая генерация, электрификация отопления и энергоэффективность рассматриваются как ключевые пути к экологическому переходу", – говорится в материале.

В то же время данные отчета свидетельствуют, что страна имеет достаток угля, поэтому, возможно, не удастся полностью прекратить его использование в течение следующих 15-20 лет.