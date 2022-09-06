Индия изучает предложение G7 по предельной цене на нефть из РФ. Китай – против

О позиции Индии заявил министр нефти и газа страны Шри Хардип Синг Пури, пишет CNBC.

Отвечая на вопрос, подпишет ли Индия предложение G7 об ограничении цены на российскую нефть, министр нефти Индии сказал, что мировая экономика все еще адаптируется к влиянию пандемии коронавируса и вторжения России в Украину.

"Что будет означать это предложение? Мы очень внимательно рассмотрим это", - сказал он.

По его словам, страна тщательно оценит, поддержать ли предложение G7 по ограничению цены на российскую нефть. Он отметил, что пока неясно, какие страны примут участие в предложенном ограничении цены на российскую нефть и какие возможные последствия оно может означать для энергетических рынков.

Пури сказал, что Индия потребляет в день около 5 миллионов баррелей нефти, которая преимущественно поступает из Ирака, Саудовской Аравии, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов.

К концу марта на Россию приходилось лишь 0,2% импорта нефти в Индию, сказал Пури, отвергнув критику в адрес его страны за увеличение объемов закупки энергоресурсов из России уже после 24 февраля.

"Я сказал, что европейцы покупают больше за один день, чем я за квартал. Я был бы удивлен, если бы это было иначе. Но да, мы будем покупать у России, мы будем покупать откуда угодно", - сказал Пури.

На вопрос, есть ли у него моральный конфликт с покупкой российской нефти на фоне вторжения РФ в Украину, Пури ответил: "Нет, конфликта нет. У меня есть моральный долг перед своим потребителем. Или я, как демократически избранное правительство, хочу ситуации, когда бензонасос пересыхает? Посмотрите, что происходит в странах вокруг Индии".

Как отмечает российское агентство ТАСС, Китай выступает против решения стран G7 о введении потолков цен на российскую нефть. По словам спикера внешнеполитического ведомства Мао Нин, страны Большой семерки должны пересмотреть свою позицию по сырью из страны-агрессора.

"Нефть имеет большое значение для обеспечения глобальной энергетической безопасности. Мы надеемся, что соответствующие страны приложат конструктивные усилия, а не наоборот", — цитируют ее слова журналисты.

Напомним, министры финансов, представляющие страны G7, в пятницу, 3 сентября, согласовали план введения механизма ограничения цен на экспорт российской нефти. Однако эти ограничения еще должны принять и другие крупные покупатели нефти из РФ, в том числе Китай и Индия. Конкретные предельные цены за баррель будут объявлены позже. Само решение начнет действовать с 5 декабря.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb