Индия испытала новый авианосец Vikrant
4 августа ВМС Индии сообщили об испытаниях нового авианосца Vikrant
Об этом сообщает "Милитарный портал" со ссылкой на Министрество обороны Индии.
Vikrant является первым индийским авианосцем собственной разработки и постройки. 4 августа корабль отправился на первый этап ходовых испытаний.
Строительство первого индийского авианосца Vikrant продолжалось на верфи в Кочи с 2006 года. Корабль спустили на воду в 2013 году и собирались ввести в эксплуатацию в 2015 году, но вместо этого министр обороны Индии объявило, что авианосец передадут флоту в декабре 2018 года.
В мае 2017 года индийские СМИ рассказали, что задержки с закупками комплектующих и оборудования устранены, достройка корабля завершена на 62%, а швартовочные испытания начнутся в конце года.
Однако проблемы с финансированием сохранились, и испытания корабля не начались ни в 2017-м, ни в 2018-м, ни в 2019 году.В декабре 2020 года были успешно закончены швартовые испытания, впрочем из-за пандемии COVD-19 выход авианосца INS Vikrant в море пришлось перенести.
Командование ВМС Индии рассчитывает получить корабль в свое распоряжение в 2021 году.
Водоизмещение корабля составляет 37 500 тонн, длина корпуса - 262 метра, ширина - 62 метра.
Авианосец оснащен четырьмя газовыми турбинами LM2500+ мощностью более 80 МВт (110 тыс. л.с.). Корабль должен развивать максимальную скорость до 28 узлов. Дальность плавания с крейсерской скоростью в 18 узлов, составляет 7,5 тыс. морских миль.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.83
Покупка 26.83Продажа 27.06
-
EUR
Покупка 31.7Продажа 32.09
- Актуальное
- Важное