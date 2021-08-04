Индия испытала новый авианосец Vikrant

Об этом сообщает "Милитарный портал" со ссылкой на Министрество обороны Индии.



Vikrant является первым индийским авианосцем собственной разработки и постройки. 4 августа корабль отправился на первый этап ходовых испытаний.



Строительство первого индийского авианосца Vikrant продолжалось на верфи в Кочи с 2006 года. Корабль спустили на воду в 2013 году и собирались ввести в эксплуатацию в 2015 году, но вместо этого министр обороны Индии объявило, что авианосец передадут флоту в декабре 2018 года.

В мае 2017 года индийские СМИ рассказали, что задержки с закупками комплектующих и оборудования устранены, достройка корабля завершена на 62%, а швартовочные испытания начнутся в конце года.

Однако проблемы с финансированием сохранились, и испытания корабля не начались ни в 2017-м, ни в 2018-м, ни в 2019 году.

В декабре 2020 года были успешно закончены швартовые испытания, впрочем из-за пандемии COVD-19 выход авианосца INS Vikrant в море пришлось перенести.

Командование ВМС Индии рассчитывает получить корабль в свое распоряжение в 2021 году.

Водоизмещение корабля составляет 37 500 тонн, длина корпуса - 262 метра, ширина - 62 метра.



Авианосец оснащен четырьмя газовыми турбинами LM2500+ мощностью более 80 МВт (110 тыс. л.с.). Корабль должен развивать максимальную скорость до 28 узлов. Дальность плавания с крейсерской скоростью в 18 узлов, составляет 7,5 тыс. морских миль.

Корабль имеет 14 палуб, в том числе пять в надстройке. Он насчитывает более 2,3 тыс. отсеков и рассчитан на экипаж из около 1,7 тыс. человек, включая специализированные кабины для размещения офицеров -женщин.