Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Индия испытала новый авианосец Vikrant

Индия испытала новый авианосец Vikrant

4 августа, 2021 среда
17:32
Мир авианосец Vikrant

4 августа ВМС Индии сообщили об испытаниях нового авианосца Vikrant

Об этом сообщает "Милитарный портал" со ссылкой на Министрество обороны Индии.

Vikrant является первым индийским авианосцем собственной разработки и постройки. 4 августа корабль отправился на первый этап ходовых испытаний.

Строительство первого индийского авианосца Vikrant продолжалось на верфи в Кочи с 2006 года. Корабль спустили на воду в 2013 году и собирались ввести в эксплуатацию в 2015 году, но вместо этого министр обороны Индии объявило, что авианосец передадут флоту в декабре 2018 года.

В мае 2017 года индийские СМИ рассказали, что задержки с закупками комплектующих и оборудования устранены, достройка корабля завершена на 62%, а швартовочные испытания начнутся в конце года.

Однако проблемы с финансированием сохранились, и испытания корабля не начались ни в 2017-м, ни в 2018-м, ни в 2019 году.

В декабре 2020 года были успешно закончены швартовые испытания, впрочем из-за пандемии COVD-19 выход авианосца INS Vikrant в море пришлось перенести.

Командование ВМС Индии рассчитывает получить корабль в свое распоряжение в 2021 году.

Водоизмещение корабля составляет 37 500 тонн, длина корпуса - 262 метра, ширина - 62 метра.

Авианосец оснащен четырьмя газовыми турбинами LM2500+ мощностью более 80 МВт (110 тыс. л.с.). Корабль должен развивать максимальную скорость до 28 узлов. Дальность плавания с крейсерской скоростью в 18 узлов, составляет 7,5 тыс. морских миль.

Корабль имеет 14 палуб, в том числе пять в надстройке. Он насчитывает более 2,3 тыс. отсеков и рассчитан на экипаж из около 1,7 тыс. человек, включая специализированные кабины для размещения офицеров -женщин.
Читайте также:
Роман Бессмертный
3 августа, 2021 вторник
"Очевидно, что эта операция разрабатывалась и руководилась исключительно ФСБ": Бессмертный о повешении в Киеве основателя Белорусского дома
3 августа, 2021 вторник
Фьюри перед третьим боем "напугал" Уайлдера своим весом
У Києві зник один із засновників "Білоруського дому в Україні"
title.author Виталий Портников
3 августа, 2021 вторник
Виталий Портников: убийство Шишова - еще одно свидетельство деградации институций
Киев
+26
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.83
    Покупка 26.83
    Продажа 27.06
  • EUR
    Покупка 31.7
    Продажа 32.09
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
4 августа
18:10
Найденные на автобусной остановке секретные документы по НАТО и кораблю ВМФ Великобритании Defender потерял кандидат в послы, - СМИ
18:10
НАТО
Украина подала запрос на присоединение к центру НАТО по киберобороне , - СНБО
17:59
ЮНЕСКО
Украина номинировала на внесение в список мирового наследия ЮНЕСКО 17 объектов
17:57
Роман Зозуля
Все, что сказано обо мне - ложь, - футболист Зозуля
17:53
Председателю Харьковского облсовета объявили о подозрении в получении 1 млн грн неправомерной выгоды
17:37
Николай Чаус
Избрание меры пресечения Чаусу: защита заявила отвод судье
17:33
беспилотник
Оккупанты на Донбассе пять раз нарушили "тишину" и запускали беспилотник
17:26
ОПУ
В Офисе президента предлагают компенсировать банковские комиссии для малого бизнеса
17:24
Луческу прооперировали в Киеве, - СМИ
17:07
Госбанк впервые выдал кредит на покупку сельскохозяйственной земли
16:50
Инфографика
Олимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
16:47
ТЭЦ
Правительство передало в управление Нафтогаза пять государственных ТЭЦ
16:43
Подозреваемой по делу Шеремета Юлии Кузьменко изменили меру пресечения
16:26
Иван Федик
Клуб УПЛ погнал из команды главного тренера
16:26
Денис Шмигаль
Правительство утвердило Стратегию энергетической безопасности на период до 2025 года
16:25
5G
В Украине перенесли внедрение 5G на февраль 2022 года
16:24
Турция пожар
Турция эвакуировала более 16 тыс. человек из-за лесных пожаров на побережье: огонь добрался до жилых районов
16:20
Канада
Канада стала чаще давать украинцам визы, - посол
16:15
"Иловайский котел": еще двум российским генералам объявлено подозрение
15:58
НСЗУ
Правительство объявило повторный конкурс на должность председателя НСЗУ
15:53
Жан Беленюк
Доказываешь, что можно быть успешным и в спорте, и в политике, - Зеленский поздравил Беленюк с "золотом" Олимпиады
15:46
Украинские цифровые COVID-сертификаты прошли успешное оценку требований ЕС
15:45
поезд
УЗ запускает дополнительный поезд до Херсона и добавляет вагоны на ряд рейсов
15:38
Михаил Кохан
Игры в Токио: легкоатлет Кохан остановился в шаге от медали на Олимпиаде-2020
15:31
Пентагон
В США при перестрелке рядом с Пентагоном погиб полицейский
15:09
Олимпиада-2020: Коляденко завоевала для Украины 11-ю медаль Игр в Токио
15:08
Анна Маляр
Юрист Маляр стала заместителем министра обороны по вопросам информполитики
14:59
Олимпиада-2020: Украинки Федина и Савчук выиграли историческую бронзу в артистическом плавании
14:53
Талибан взял ответственность за нападение на дом и. о. министра обороны Афганистана
14:42
Беленюк принес Украине первое золото Олимпийских игр в Токио
14:38
Кабмин
Правительство уволило Геращенко с должности заместителя главы МВД, Найема назначили заместителем Криклия
14:17
Зеленский
Зеленский поручил СБУ и МВД защитить всех белорусов в Украине, которые выступают против режима Лукашенко
14:10
зерно
Больше прошлогоднего показателя: экспорт зерновых в течение месяца превысил 3 млн тонн
14:06
Олимпиада-2020: Борец Насибов принес Украине второе серебро Игр в Токио
14:06
В Чехии столкнулись два пассажирских поезда: есть жертвы
13:58
Сансуси
В знаменитом немецком дворце Сансуси запустили украиноязычный аудиогид
13:53
Байден
Байден призвал уйти в отставку губернатора Нью-Йорка из-за обвинения в сексуальных домогательствах
13:46
Зеленский назначил Чауса председателем Черниговской ОГА
13:34
Мужчине, который угрожал взорвать гранату в Кабмине, проведут психологическую экспертизу, - Монастырский
13:15
Взрыв на шахте ШУ "Покровское": в больнице в Краматорске умер третий горняк
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV