"Индия имеет возможность покупать российскую нефть дешево, потому что украинцы страдают от агрессии РФ": Кулеба призвал Нью-Дели расширить поддержку Киева
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Индию расширить поддержку Украины и напомнил, что россияне используют доходы от продажи нефти для финансирования войны в Украине
Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью NDTV .
"Почему Индия значительно увеличила закупку российской нефти? Потому что Россия предлагала очень привлекательные условия, низкие цены, хорошие контракты. Почему Россия предлагает низкие цены на свою нефть? Из-за войны, которую она развязала в Украине. А проблема – это поставки нефти на европейские рынки", – сказал министр.
Кроме этого, по его словам, возможность для Индии покупать российскую нефть по дешевой цене возникает из-за того, что украинцы страдают от российской агрессии.
"И этот факт, надеемся, должен быть оценен теми, кто принимает решение о закупке российской нефти", – пояснил Кулеба.
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Также он добавил, что Украина одинаково критически относится к любой стране мира, будь то в Европе, Азии или где-то еще, которая покупает российскую нефть в больших количествах, потому что деньги от этого Россия использует для финансирования войны и убийства украинцев.
Глава МИД также подчеркнул, что недостаточно указывать пальцем на Европейский Союз и говорить, что они делают то же, потому что главная причина возможности экономить на нефти для Индии заключается не в том, что ее закупает ЕС, а в том, что украинцы страдают и погибают от российской войны.
"Если вы интегрируете этот элемент в свое мышление, то, конечно, ваша внешняя политика должна быть скорректирована в соответствии с расширением поддержки Украины. Если вы извлекаете пользу через наши страдания, было бы хорошо, если бы нам была адресована ваша помощь", - акцентировал он.
- 6 декабря Кулеба призвал Германию как можно скорее передать Украине ЗРК Patriot, танки Leopard 2 и БМП Marder.
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