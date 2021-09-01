Индия и "Талибан" провели первые официальные переговоры

Об этом сообщает Reuters .



Посол Индии в Катаре Дипак Миттал встретился с главой политического офиса талибов в Дохе Шером Мохаммадом Аббасом Станекзай.



Стороны обсудили безопасность жителей Индии, которые сейчас находятся в Афганистане.



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Дипломат передал талибам опасения относительно возможных нападений террористов на территорию Индии из Афганистана.

"Представитель "Талибана"заверил посла, что эти вопросы будут решены положительно", - уточняет агентство

19 августа, в день празднования 102 годовщины независимости страны от Британской империи "Талибан" заявил о переименовании страны в "Исламский эмират Афганистан"