Индия и "Талибан" провели первые официальные переговоры
Первая встреча между индийскими дипломатами и представителями радикального движения "Талибан" состоялась в Катаре
Об этом сообщает Reuters .
Посол Индии в Катаре Дипак Миттал встретился с главой политического офиса талибов в Дохе Шером Мохаммадом Аббасом Станекзай.
Стороны обсудили безопасность жителей Индии, которые сейчас находятся в Афганистане.
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Дипломат передал талибам опасения относительно возможных нападений террористов на территорию Индии из Афганистана.
"Представитель "Талибана"заверил посла, что эти вопросы будут решены положительно", - уточняет агентство
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