Индия эвакуирует посольство из Афганистана, в стране остаются дипломаты Пакистана, Китая и РФ
Индия эвакуирует свое посольство из столицы Афганистана - Кабул
Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Индии Аримдам Баґчи в Twitter.
"Учитывая обстоятельства, было принято решение, что наш посол в Кабуле и его индийский персонал немедленно выедут в Индию", - написал он.
По данным Радио Свобода, в Кабуле остаются диппредставительства России, Китае и Пакистана.
- Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости эвакуации более 10 тыс. человек из Афганистана - более 2,5 тыс. местных работников диппредставительств, правозащитников, юристов, общественных активистов и других, кому, по мнению правительства, грозит опасность
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.62
Покупка 26.62Продажа 26.85
-
EUR
Покупка 31.25Продажа 31.63
- Актуальное
- Важное