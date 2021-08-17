Индия эвакуирует посольство из Афганистана, в стране остаются дипломаты Пакистана, Китая и РФ

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Индии Аримдам Баґчи в Twitter.



"Учитывая обстоятельства, было принято решение, что наш посол в Кабуле и его индийский персонал немедленно выедут в Индию", - написал он.



По данным Радио Свобода, в Кабуле остаются диппредставительства России, Китае и Пакистана.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости эвакуации более 10 тыс. человек из Афганистана - более 2,5 тыс. местных работников диппредставительств, правозащитников, юристов, общественных активистов и других, кому, по мнению правительства, грозит опасность