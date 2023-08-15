Индия анонсировала первую миссию по изучению Солнца
Индийская организация космических исследований и разработок заявила, что осуществит запуск первой миссии для изучения Солнца
Об этом сообщается на странице ISRO твиттере.
Как отмечают в организации, миссия будет запущена ракетой ISRO PSLV из космического центра имени Сатиша Дхавана SHAR (SDSC SHAR) в Шрихарикоте.
"Aditya-L1, первая космическая индийская обсерватория для изучения Солнца, готовится к запуску. Спутник, созданный в спутниковом центре UR Rao (URSC), Бенгалуру, прибыл в SDSC-SHAR, Шрихрикота", - говорится в сообщении.
Космический корабль собираются запустить на гало-орбиту в район точки Лагранжа 1 (L1) системы Солнце-Земля, около 1,5 млн км от Земли. Он будет нести семь полезных нагрузок для наблюдения за фотосферой, хромосферой и внешними слоями Солнца с помощью различных детекторов.
ISRO отмечает, что спутник, размещенный на гало-орбите вокруг точки L1, имеет главное преимущество постоянного наблюдения за Солнцем без каких-либо затемнений/затмений. Это обеспечит большее преимущество наблюдения за солнечной активностью и ее влиянием на космическую погоду в реальном времени.
Для Индии это будет первая подобная миссия.
- 14 июля Индия осуществила успешный запуск миссии Chandrayaan-3 с высадки на Луну.
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