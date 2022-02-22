Индексы и рубль на финансовом рынке РФ продолжают падать после признания Россией "Л/ДНР"

Об этом сообщает Эспрессо.TV со ссылкой на данные Московской биржи.



Рублевый индекс Московской биржи упал на 4%, долларовый индекс РТС обвалился на 5%. Курс доллара превысил 80 рублей.



Толчком к падению стало заявление главы комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова о вероятном признании ОРДЛО в пределах Донецкой и Луганской областей. Позже Госдума опровергла это заявление.





Как пишет ТАСС, Банк России объявил о мерах по поддержке финансового рынка. Регулятор решил предоставить финучреждениям ослабление переоценки ценных бумаг и зафиксировать курс для расчета нормативов.



"Банк России будет следить за развитием ситуации на финансовых рынках и готов реализовывать дополнительные меры в целях поддержания финансовой стабильности", - отметили в пресс-службе банка.



После заявления ЦБ РФ падение на рынке замедлилось.

Напомним, 21 февраля российский рынок акций обрушился на фоне сообщений о ситуации на Востоке Украины – индекс Московской биржи упал ниже 3270 пунктов и обновил минимум с 25 января.

22 февраля Глава комитета Госдумы по делам СНГ Калашников заявил , что РФ планирует признать "Л/ДНР" в пределах областей, в комитете Госдумы по международным делам опровергли это.