"Иначе будут кадровые решения": Зеленский поручил главам ряда ОГА за две недели доукомплектовать Силы терробороны

Об этом президент сказал во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Харькове, передает Еспресо.TV.

"Я хотел бы обратиться к главам областных государственных администраций, а также к главе Киевской городской государственной администрации для того, чтобы вы через две недели все сделали, без импровизаций. Консультируйтесь с нашими военными согласно законодательству о Национальном сопротивлении", - подчеркнул Зеленский.

Обращение касалось глав областных государственных администраций Одессы, Мариуполя, Киева и Ровно, а также главы городской администрации Киева.

"У нас нет времени что-то искать, решать, заниматься политикой… В противном случае будут кадровые решения", - подчеркнул Зеленский.

Также президент добавил, что со всеми представителями местных властей должен сотрудничать министр культуры Александр Ткаченко, в частности, по вопросам аспектов информационной составляющей территориальной обороны.

"Для нас очень важно, чтобы информационная политика была одинаковой, чтобы люди точно понимали: если будет, что произойдет, в каком состоянии сейчас подготовка той или иной области. Чтобы также на этот счет не было никаких импровизаций. Поэтому, если можно, подготовьте этот план и соединитесь с руководителями местных властей", - заметил Зеленский.

Напомним, с 1 января 2022 года ввели в действие закон Украины "Об основах национального сопротивления", согласно которому ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ. Силы ТРО возглавил бригадный генерал Юрий Галушкин.

10 января Галушкин сообщил, что в ближайшее время будут укомплектованы четыре региональных управления и 25 бригад Сил терробороны. Также он заявил, что развертыванием Сил ТрО можно не допустить нового вторжения РФ .

27 января Рада разрешила терробороне применять стрелковое оружие .

С 4 февраля заработала "горячая линия" Командования Сил ТрО, которая будет отвечать на вопросы украинцев. Также штаб Сил ТрО планирует еженедельно проводить подготовку на добровольной основе.



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