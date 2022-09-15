Об этом сообщил Владимир Зеленский на своем телеграмм-канале.

Ее имя будет рядом с именами Анджея Дуды, Бориса Джонсона, Эгилса Левитса, Петра Фиалы, Янеза Янши, Ярослава Александра Качиньского, Матеуша Якуба Моравецкого.

"С самого начала полномасштабной войны России против Украины лидерство Урсули фон дер Ляен играет ключевую роль в широкой поддержке нашего государства со стороны Евросоюза в отстаивании суверенитета и территориальной целостности и общих европейских ценностей".

15 сентября глава Еврокомиссии прибыла в Киев, президент Зеленский обсудил с Урсулой фон дер Ляен вопросы энергетической безопасности, наградил ее орденом Ярослава Мудрого I степени и угостил дынями и арбузами из недавно освобожденных в Херсонской области населенных пунктов.

Она положительно оценила темпы евроинтеграции Украины

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