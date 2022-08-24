Об этом Зеленский рассказал в телеграме.

"Борис, вся страна хочет поблагодарить тебя не только на словах, но и исторически за неизменную и мощную поддержку. Поэтому сегодня твое имя появилось на Аллее смелости. Друг, спасибо за сегодняшний визит и неизменную мощную поддержку нашей страны и людей. Всегда рад видеть тебя на украинской земле!" – написал президент Украины.

Напомним, в День Независимости премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл с визитом в Украину. Во время необъявленного визита в Киев Джонсон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 54 миллиона фунтов стерлингов.