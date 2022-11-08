Имущество вывозили грузовиками: на Херсонщине россияне уничтожили электростанцию, ограбили музей и украли башни мобильной связи
В Херсонской области рашисты уничтожили электростанции, ограбили музей, похитили башни мобильной связи, бытовую технику и строительные материалы
Об этом в вечернем обращении информирует Генеральный штаб ВСУ.
"В районе города Берислав российские оккупанты взорвали линии электропередач и оборудование солнечной электростанции", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что из Херсонского областного музея Шовкуненко рашисты вывезли все художественные ценности, мебель и оборудование.
Также 7 ноября через Каховскую ГЭС двигались колонны грузовиков с бытовой техникой и строительными материалами. Россияне продолжают демонтаж и вывоз оборудования и башен мобильного оператора Украины.
Кроме того, чтобы расследовать значительные потери подразделений 155-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил РФ на территории Украины в Донецк направили следственный комитет России.
- Оккупанты обвинили ВСУ в обстреле Каховской ГЭС из ракетных комплексов HIMARS. Также россияне отмечают, что на ЛЭП Берислав - Каховка произошел "теракт", в результате чего 10 населенных пунктов Херсона без света.
- В Каховке захватчики ищут диверсионные группы и корректировщиков огня, а в Боровском и Щедрищеве проводят массовые обыски. Похищенных людей увозят в неизвестном направлении.
- Российские захватчики вывезли из временно оккупированной Херсонщины в российский город Анапа еще 34 ребенка.
- Военные РФ, переодетые в гражданскую одежду, перемещают мирных жителей и укрепляют внутри Херсона позиции для ведения уличных боев.
- Администрация президента РФ подготовила методички для российских пропагандистов, где указано, как нужно рассказывать о причинах возможного бегства из Херсона.
- На временно оккупированной территории Херсонской области российские захватчики принудительно депортировали детей с инвалидностью и выселили пожилых людей из пансионата в Каховке.
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