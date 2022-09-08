Об этом информирует в телеграмме городской голова Мелитополя Иван Федоров .

"Сегодня во время внеочередной 20-й сессии Мелитопольского городского совета депутаты приняли жесткое, но справедливое решение: дома, квартиры, дачи, земельные участки и автомобили тех, кто занимается подготовкой к псевдореферендуму, будут арестованы. Это касается всех: как агитаторов и фейковых". избиркомов, да и гауляйтеров", - сообщил мэр.

Создан штаб, который будет собирать информацию об участниках псевдореферендума и передавать в центральные органы власти для введения санкций в соответствии с законом.

Также участников псевдореферендума будут привлечены к уголовной ответственности.

"Никому не удастся избежать заслуженного наказания", - подчеркнул городской голова.

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В оккупированном Мелитополе взорвали штаб "Единой России".

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