Об этом сегодня, 13 августа 2022 года, сообщили в официальном telegram-канале Офиса Генерального прокурора Украины.

"По ходатайству прокуроров Киевской городской прокуратуры арестованы и переданы в управление АРМА активы, принадлежащие народному депутату Украины IV-VIII созывов, который скрывается в РФ и находится в розыске", - говорится в сообщении.

По данным следствия, он, несмотря на статус народного депутата, руководил одним из крупнейших в Украине предприятий по продаже транспортных средств.

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Известно, что по указанию бывшего народного депутата незаконно отсудили более 200 объектов недвижимости и корпоративные права трех обществ, находившихся в залоге банка, чтобы затем присвоить.

По этому факту ему сообщено о подозрении в мошенничестве, подлоге и использовании поддельных документов, легализации имущества, полученного преступным путем.

Прокуратура не называет имени экс-нардепа, но со ссылкой на собственные источники "Украинская правда" отмечает, что речь идет о Дмитрии Святаше.

Справка

При президентстве Януковича Святаш был одним из самых влиятельных и богатых регионалов Харьковщины.

В разные годы Дмитрий Святаш был директором и почетным президентом украино-латвийской корпорации ООО "Автоинвестстрой" (АИС), которая занималась импортом автомобилей.

10 августа в Агентство по розыску и менеджменту активов передали долю поставщика лекарств в Украине, имеющего связи с РФ. Активы в денежном эквиваленте составляют около 1 млрд грн.

11 августа в АРМА был передан арестованный сжиженный газ, который намеревалась реализовать Укрнафта. Предприятие недополучило около 300 млн гривен.

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