Импорт огурцов в Украину уменьшился, а экспорт увеличился вдвое

Так, стоимость импорта составила $ 11,5 млн - на 14,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Еспресо.TV со ссылкой на специализированный аграрный информресурс Kurkul .



Основными поставщиками огурцов и корнишонов в Украине за первые 7 месяцев 2021 стали:



Турция - на сумму $ 7,3 млн,

Беларусь - $ 3,8 млн,

Иран - $ 133,2 тыс.



На экспорт в январе-июле этого года было отправлено 4,1 тыс. тонн огурцов и корнишонов - в 2,3 раза больше по сравнению с объемом за аналогичный период 2020 В денежном эквиваленте экспорт огурцов и корнишонов составил $ 4,6 млн, что в 2,2 раза больше показателя за 7 месяцев 2020 года.



Больше всего огурцов и корнишонов за этот период 2021 года в Украине закупили страны:



Польша - на сумму $ 2,03 млн;

Эстония - $ 1,95 млн;

Молдова - $ 248,5 тыс.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb