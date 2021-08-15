Импорт огурцов в Украину уменьшился, а экспорт увеличился вдвое
В течение января-июля 2021 года Украина импортировала 12,1 тыс. т огурцов и корнишонов, что на 16,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года
Так, стоимость импорта составила $ 11,5 млн - на 14,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Еспресо.TV со ссылкой на специализированный аграрный информресурс Kurkul .
Основными поставщиками огурцов и корнишонов в Украине за первые 7 месяцев 2021 стали:
Турция - на сумму $ 7,3 млн,
Беларусь - $ 3,8 млн,
Иран - $ 133,2 тыс.
На экспорт в январе-июле этого года было отправлено 4,1 тыс. тонн огурцов и корнишонов - в 2,3 раза больше по сравнению с объемом за аналогичный период 2020 В денежном эквиваленте экспорт огурцов и корнишонов составил $ 4,6 млн, что в 2,2 раза больше показателя за 7 месяцев 2020 года.
Больше всего огурцов и корнишонов за этот период 2021 года в Украине закупили страны:
Польша - на сумму $ 2,03 млн;
Эстония - $ 1,95 млн;
Молдова - $ 248,5 тыс.
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