Импорт нефти из РФ в Индию упал до минимума за семь месяцев
Третий по величине потребитель нефти в мире сократил импорт из Москвы в августе до 1,57 миллиона баррелей в день, снизившись на 24% по сравнению с предыдущим месяцем и доведя их до самого низкого уровня с января
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.
Индийские нефтепереработчики снизили поставки из Ирака на 10% до 848 тыс. баррелей в день с августовским месяцем. Часть этого объема была заменена резким увеличением импорта из Саудовской Аравии, который вырос на 63% до 852 000 тыс. в день по сравнению с июлем.
Импорт нефти Индией из России сократился в августе из-за остановки нефтеперерабатывающих заводов. Несмотря на резкое падение размеров, главным поставщиком остается Москва. Потребление российской нефти в Индии выросло по сравнению с прошлым годом, достигнув пика в 2,15 млн баррелей в сутки в мае, поскольку нефтепереработчики боролись за поставки со значительными скидками.
Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd., мощность которого составляет 301 тыс. баррелей в день, сократила импорт на две трети. Закупки Reliance Industries упали до 1,1 млн баррелей в день со среднего значения 1,2-1,3 млн баррелей из-за планов компании закрыть нефтеперерабатывающее подразделение в сентябре, сказал Виктор Катона, ведущий аналитик Kpler.
"Общий импорт нефти Индией, сократившийся на 7% по сравнению с августовским месяцем до 4,35 миллиона баррелей в день, вероятно, увеличится с октября, поскольку спрос на продукцию наберет темпов в четвертом квартале, и в последующие месяцы не будет никакого крупномасштабного обслуживания", – добавил Катона.
- Стоимость нефти продолжает расти после того, как отраслевые данные показали значительное сокращение запасов в США, крупнейшем потребителе топлива в мире, а также из-за урагана в Мексиканском заливе, который держал инвесторов в напряжении. По состоянию на утро 30 августа октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 42 цента, или 0,49%, до 85,91 доллара за баррель.
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