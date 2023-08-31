Импорт нефти из РФ в Индию упал до минимума за семь месяцев

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Индийские нефтепереработчики снизили поставки из Ирака на 10% до 848 тыс. баррелей в день с августовским месяцем. Часть этого объема была заменена резким увеличением импорта из Саудовской Аравии, который вырос на 63% до 852 000 тыс. в день по сравнению с июлем.

Импорт нефти Индией из России сократился в августе из-за остановки нефтеперерабатывающих заводов. Несмотря на резкое падение размеров, главным поставщиком остается Москва. Потребление российской нефти в Индии выросло по сравнению с прошлым годом, достигнув пика в 2,15 млн баррелей в сутки в мае, поскольку нефтепереработчики боролись за поставки со значительными скидками.

Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd., мощность которого составляет 301 тыс. баррелей в день, сократила импорт на две трети. Закупки Reliance Industries упали до 1,1 млн баррелей в день со среднего значения 1,2-1,3 млн баррелей из-за планов компании закрыть нефтеперерабатывающее подразделение в сентябре, сказал Виктор Катона, ведущий аналитик Kpler.

"Общий импорт нефти Индией, сократившийся на 7% по сравнению с августовским месяцем до 4,35 миллиона баррелей в день, вероятно, увеличится с октября, поскольку спрос на продукцию наберет темпов в четвертом квартале, и в последующие месяцы не будет никакого крупномасштабного обслуживания", – добавил Катона.