Об этом премьер написал в телеграмме.

Он рассказал, что были обсуждены ключевые вопросы, касающиеся усиления энергетической устойчивости Украины. Шмыгаль отметил, что сейчас идет работа по четырем направлениям: демилитаризация Запорожской АЭС, поставка электрооборудования, возможности импорта электроэнергии из ЕС и санкции против России.

Премьер отметил, что Украина рассчитывает на санкции против "Росатома" в 10-м пакете.

Также он отметил, что дипломаты обсудили послевоенное восстановление Украины, в частности, альтернативную энергетику.

"Восстановление должно происходить на основе принципов зеленого курса. У Украины есть значительный потенциал в сфере альтернативной энергетики, что поможет Европе быстрее отказаться от российских ископаемых ресурсов", - объясняет Шмыгаль.

Также украинский премьер поблагодарил Тиммерманса за инициативу начала стратегического партнерства между Украиной и ЕС в сфере возобновляемых газов и заявил, что ожидает заключения соответствующего меморандума в ближайшее время.

"Еврокомиссия на протяжении всего времени полномасштабной агрессии России мощно поддерживает Украину. Спасибо Франсу Тиммермансу за визит и очередной сигнал солидарности ЕС с нашим государством в вопросах неотложной помощи и послевоенного восстановления", - говорится в сообщении.

Шмыгаль предупредил украинцев, что российская армия готова нанести очередной ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины, поэтому людям следует быть готовыми к аварийным отключениям света.

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