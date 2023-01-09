Импорт энергии из ЕС, 10-й пакет санкций против РФ и демилитаризация ЗАЭС: Шмыгаль встретился в Киеве с вице-президентом Еврокомиссии
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился в Киеве с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом и обсудил ряд вопросов, в том числе санкции против "Росатома"
Об этом премьер написал в телеграмме.
Он рассказал, что были обсуждены ключевые вопросы, касающиеся усиления энергетической устойчивости Украины. Шмыгаль отметил, что сейчас идет работа по четырем направлениям: демилитаризация Запорожской АЭС, поставка электрооборудования, возможности импорта электроэнергии из ЕС и санкции против России.
Премьер отметил, что Украина рассчитывает на санкции против "Росатома" в 10-м пакете.
Также он отметил, что дипломаты обсудили послевоенное восстановление Украины, в частности, альтернативную энергетику.
"Восстановление должно происходить на основе принципов зеленого курса. У Украины есть значительный потенциал в сфере альтернативной энергетики, что поможет Европе быстрее отказаться от российских ископаемых ресурсов", - объясняет Шмыгаль.
Также украинский премьер поблагодарил Тиммерманса за инициативу начала стратегического партнерства между Украиной и ЕС в сфере возобновляемых газов и заявил, что ожидает заключения соответствующего меморандума в ближайшее время.
"Еврокомиссия на протяжении всего времени полномасштабной агрессии России мощно поддерживает Украину. Спасибо Франсу Тиммермансу за визит и очередной сигнал солидарности ЕС с нашим государством в вопросах неотложной помощи и послевоенного восстановления", - говорится в сообщении.
- Шмыгаль предупредил украинцев, что российская армия готова нанести очередной ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины, поэтому людям следует быть готовыми к аварийным отключениям света.
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