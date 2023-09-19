Импорт бриллиантов и сжиженного газа: СМИ обнародовали предложение Польши о новом пакете санкций ЕС против России

Об этом сообщает PAP со ссылкой на источники в Евросоюзе.



Предложение Варшавы включает запрет на импорт из России бриллиантов, очередные ограничения в секторе услуг, в частности запрет предоставления информационно-коммуникационных технологий субъектам из РФ, а также импорт сжиженного газа (LNG) из России.



Кроме того, в Польше считают, что принятый в июле 2023 года пакет мини санкций против Беларуси не является достаточной защитой от обхода ограничений против России.



В этом контексте, по мнению Варшавы, ЕС необходимо срочно принять новый пакет санкций против Беларуси, скорректировав санкции против Москвы и Минска. По мнению Польши, текущая неналаженность создает системный пробел, в результате чего Беларусь становится центром обхода санкций ЕС против России.

Кроме того, с 17 сентября 2023 года Польша запретила пересекать свою границу автомобилям с российскими номерами.