Импорт бриллиантов и сжиженного газа: СМИ обнародовали предложение Польши о новом пакете санкций ЕС против России
Польша представила в Брюсселе предложение о 12-м пакете санкций ЕС против России, в котором говорится о запрете на импорт бриллиантов и сжиженного газа из РФ
Об этом сообщает PAP со ссылкой на источники в Евросоюзе.
Предложение Варшавы включает запрет на импорт из России бриллиантов, очередные ограничения в секторе услуг, в частности запрет предоставления информационно-коммуникационных технологий субъектам из РФ, а также импорт сжиженного газа (LNG) из России.
Кроме того, в Польше считают, что принятый в июле 2023 года пакет мини санкций против Беларуси не является достаточной защитой от обхода ограничений против России.
В этом контексте, по мнению Варшавы, ЕС необходимо срочно принять новый пакет санкций против Беларуси, скорректировав санкции против Москвы и Минска. По мнению Польши, текущая неналаженность создает системный пробел, в результате чего Беларусь становится центром обхода санкций ЕС против России.
- Кроме того, с 17 сентября 2023 года Польша запретила пересекать свою границу автомобилям с российскими номерами.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.65 Покупка 37.65Продажа 38.41
- EUR Покупка 40.39Продажа 41.34
- Актуальное
- Важное