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Импорт бриллиантов и сжиженного газа: СМИ обнародовали предложение Польши о новом пакете санкций ЕС против России

19 сентября, 2023 вторник
07:38
Мир санкции против РФ

Польша представила в Брюсселе предложение о 12-м пакете санкций ЕС против России, в котором говорится о запрете на импорт бриллиантов и сжиженного газа из РФ

Об этом сообщает PAP со ссылкой на источники в Евросоюзе.

Предложение Варшавы включает запрет на импорт из России бриллиантов, очередные ограничения в секторе услуг, в частности запрет предоставления информационно-коммуникационных технологий субъектам из РФ, а также импорт сжиженного газа (LNG) из России.

Кроме того, в Польше считают, что принятый в июле 2023 года пакет мини санкций против Беларуси не является достаточной защитой от обхода ограничений против России.

В этом контексте, по мнению Варшавы, ЕС необходимо срочно принять новый пакет санкций против Беларуси, скорректировав санкции против Москвы и Минска. По мнению Польши, текущая неналаженность создает системный пробел, в результате чего Беларусь становится центром обхода санкций ЕС против России.

  • Кроме того, с 17 сентября 2023 года Польша запретила пересекать свою границу автомобилям с российскими номерами.
Россия
Польша
ЕС
санкции против России
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