Имперскую болезнь россиян нужно выбивать палкой, - Фейгин

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Российский паспорт уже сейчас, как обвинение. То, что делает режим Путина, не отделяется от русского народа и русского мышления. Он не отслаивается самим народом и самой властью. Это даже культивируется и считается, что пусть наш паспорт такой, какой он есть. Под паспортом мы понимаем все, что подразумевается под российским и Россией. Эту проблему уже сейчас нужно решать, а не потом, когда мы избавимся от Путина. Этой возможности может и не быть после Путина", - отметил Фейгин.

Российский оппозиционный общественный и политический деятель также добавил, что нужно сейчас создать предпосылки для очищения России, потому что может быть поздно.

"Придется менять российский паспорт на китайский. И уже не нужно будет ждать, что российский паспорт нужно будет очищать, уже нечего будет очищать. Исчезнет начало субъектности. В российском обществе этого понимания нет, имею в виду общество, которое свободно и оппозиционно. Им кажется, что это маленькая косметическая работа - убери Путина и все станет хорошо. Русскому народу нужна палка, нужно палкой выбить имперское мышление. 99% россиян полагают, что останутся имперской нацией. Если русский человек не хочет от этого отучиться - его нужно от этого отучить", - подчеркнул Фейгин.