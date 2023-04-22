Имперскую болезнь россиян нужно выбивать палкой, - Фейгин
Российский оппозиционный общественный и политический деятель, юрист и блогер Марк Фейгин считает, что россиянам "нужна палка", чтобы "выбить" имперское мышление
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Российский паспорт уже сейчас, как обвинение. То, что делает режим Путина, не отделяется от русского народа и русского мышления. Он не отслаивается самим народом и самой властью. Это даже культивируется и считается, что пусть наш паспорт такой, какой он есть. Под паспортом мы понимаем все, что подразумевается под российским и Россией. Эту проблему уже сейчас нужно решать, а не потом, когда мы избавимся от Путина. Этой возможности может и не быть после Путина", - отметил Фейгин.
Российский оппозиционный общественный и политический деятель также добавил, что нужно сейчас создать предпосылки для очищения России, потому что может быть поздно.
"Придется менять российский паспорт на китайский. И уже не нужно будет ждать, что российский паспорт нужно будет очищать, уже нечего будет очищать. Исчезнет начало субъектности. В российском обществе этого понимания нет, имею в виду общество, которое свободно и оппозиционно. Им кажется, что это маленькая косметическая работа - убери Путина и все станет хорошо. Русскому народу нужна палка, нужно палкой выбить имперское мышление. 99% россиян полагают, что останутся имперской нацией. Если русский человек не хочет от этого отучиться - его нужно от этого отучить", - подчеркнул Фейгин.
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