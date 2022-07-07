Имперские амбиции России не ограничатся жизнью Путина, - писатель Станислав Асеев
Журналист Станислав Асеев убежден, что имперские амбиции страны-агрессора Российской Федерации не ограничатся жизнью Владимира Путина
Бывший узник "Изоляции" поделился деталями в программе "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Нам нужно понимать, что российский империализм будет существовать в дальнейшем и российские имперские амбиции не ограничиваются жизнью самого Путина. Пока Россия существует в своем виде, имперские амбиции будут оставаться. Путин является олицетворением этих амбиций. Основной базис империализма россиян: есть Москва, а потом все остальное, что Москве подчиняется", - отметил Асеев.
Писатель подчеркнул, что российский империализм не является результатом правления Путина.
"Имперские амбиции России – это не результат правления Путина. Это результат самой Российской империи, взгляда россиян на мир и те земли, которые входили в империю. И собственно Путин отказывает в существовании не только Украине. Недавно президент РФ четко сказал, что территория СССР - это историческая Россия. Для Путина не существует Казахстана, Латвии, Эстонии и тд", - заметил Станислав Асеев.
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