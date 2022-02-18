Имперская политика России требует от нас и всех союзников комплексных оборонных действий и действий по отпугиванию, - глава Пентагона
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что весь Североатлантический альянс поддерживает Украину, а также право страны идти по своему избранному пути
Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком, передает Укринформ.
Как подчеркивает Минобороны США, весь Альянс "поддерживает суверенитет, территориальную целостность Украины, а также право страны выбирать путь, которым она стремится идти в отношениях с соседями и остальным миром".
По словам Остина, Путин не хотел сильного НАТО в Европе, но его шаги привели к тому, что Альянс стал сильнее в Европе и таким он останется в будущем.
Он подчеркнул, что Польша и США будут вместе с другими союзниками сотрудничать для реагирования на вызовы в будущем.
Министр отметил, что любое наступление России в Украине не только приведет к конфликту, но и к "нарушению фундаментальных принципов национального суверенитета, территориальной целостности и правам страны на самоопределение".
Он подчеркнул, что в случае агрессии десятки тысяч украинцев будут пытаться получить убежище в Польше.
"Независимо от того, какое решение примет Путин, США и наши союзники будем готовы", – подчеркнул Остин.
Министр обороны добавил, что продажа Польши 250 современных танков Abrams предоставит Варшаве лучшие оборонные возможности, укрепит способность НАТО.
По словам министра обороны Польши Блащака, единство и сотрудничество в рамках НАТО - лучший ответ на агрессивные действия РФ.
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