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Война с Россией: хроника
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Империя Путина уже рушится

Виталий Портников
11 октября, 2022 вторник
12:20
Колонка Виталия Портникова Виталий Портников

Россия все еще продолжает кровопролитную войну в Украине и, кажется, Путин не собирается останавливаться

Четыре украинских региона вслед за Крымом объявлены частью Российской Федерации. Путин угрожает Украине и Западу. Но в то же время его империя разваливается на глазах.

Война Путина против Украины не просто поставила под сомнение влияние России на постсоветском пространстве. Она разрушила это влияние, от него осталась лишь видимость. Да, на неформальный саммит лидеров СНГ в Санкт-Петербурге все еще съехались руководители бывших советских республик - да и то далеко не все. Но посмотрим хотя бы на участников этой встречи. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никола Пашинян до поездки в Россию договаривались о мирном договоре в Прагу, на саммите Европейского политического сообщества - Путина и Лукашенко туда просто не позвали. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в том же Петербурге на экономическом форуме отказался признавать «народные республики» Донбасса и говорил о созданных Россией «квази-государствах». А президент Кыргызстана Садыр Жапаров отказался от участия в саммите из-за конфликта своей страны и Таджикистана. Причем заметно, что Россия никак не может повлиять на этот конфликт между двумя странами ОДКБ. И в результате Кыргызстан отменил военные учения ОБКБ на своей территории и России пришлось это проглотить. 

Даже самые отпетые шовинисты в Москве вынуждены признать, что бывшие советские республики внимательно следят за войной в Украине и убеждаются  в том, что представления о мощи России были сильно преувеличены. Россияне всегда были готовы унижать слабых, но когда им дают отпор, теряют все свое фиктивное величие прямо на глазах. Именно поэтому поражение Путина в нашей стране приведет отнюдь не только к окончательной потере контроля над Украиной.
Оно приведет и к окончательной потере контроля над всем постсоветским пространством.

Империя, наконец, издохнет. 

Украина
Россия
война с Россией
Мнение
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