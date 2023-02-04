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OPINION

Империя и тоталитаризм убивают государственность

Владимир Ермоленко
4 февраля, 2023 суббота
14:06
Мнение

Украинское чувство государственности и наше чувство политики меньше зависит от личностей, чем мы привыкли думать

В украинцев сегодня сейчас гораздо острее и яснее ощущение собственной государственности, чем у россиян. Значительно острее ощущение, что государство — это мы.

Украинское чувство государственности и наше чувство политики меньше зависит от личностей, чем мы привыкли думать. Культ Зеленского больше распространен на Западе, чем у нас, потому что мы знаем, что сегодня нация ведет президента, а не наоборот. Настоящий лидер — само общество, а не кто-то отдельно. Множественность местных, локальных, общественных лидеров.

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Культ Зеленского больше распространен на Западе, чем у нас, потому что мы знаем, что сегодня нация ведет президента, а не наоборот. Настоящим лидером является само общество — а не кто-то в отдельности

Мы гораздо меньше зависимы от конкретных личностей. Они появляются в определенное время важными фигурами, выразителями, воплощениями – но отнюдь не condition sine qua non, условием, без которого ничего не будет.

Россияне же боятся, что если убрать Путина, все посыплется. Государство исчезнет. Это их страх. Поэтому они держатся за Путина и его преступления до последнего.

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Век имперской "государственности" у россиян привели к очень слабому ощущению государства

Но парадокс: века имперской "государственности" у россиян привели к очень слабому ощущению государства. На севере у нас есть руина государства, которое висит на волоске здоровья одного лысого старца. Ибо империя и тоталитаризм убивает государственность, а не формирует ее.

У нас все-таки все по-другому.

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Об авторе. Владимир Ермоленко, писатель, глава Украинского ПЕН

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