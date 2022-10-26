Нельзя игнорировать интересы такого могущественного государства! Мировой порядок без него невозможен. Украина должна быть прагматичной и договариваться, а не раздражать такого гиганта. Мы должны удвоить дипломатические усилия, чтобы обеспечить партнерство ради мира!

Думаете, это о Китае? Нет. Это о России до вторжения. Даже после 2014 года в украинском обществе был высок запрос на договоренности с Россией. Зеленский выиграл выборы на тезисах о "просто прекратить стрелять", сесть, посмотреть в глаза Путину и договориться.

Империи создаются не для переговоров. Они создаются, чтобы брать силой все, что им нравится. В этом их суть

Проблема всех таких миротворцев в том, что их представления о готовности договариваться с тоталитарными режимами глубоко ошибочны. Китай оккупировал Тибет, изгнал Далай Ламу, совершил геноцид уйгуров и кучи меньших народов, о которых мы даже не слышали, не для того, чтобы договариваться с Украиной. Россия вложила кучу бабла во вторую армию мира не для того, чтобы играть в танковый биатлон.

Читайте также: Руководитель тюрьмы в Шанхае станет премьером Китая

Империи создаются не для переговоров. Они создаются, чтобы брать силой все, что им нравится. В этом их сущность. Выстраивая дипломатические отношения с тоталитарными режимами, об этом нельзя забывать ни на минуту. Надежда, что приветствие диктаторов и подхалимство сделают вас лучшими друзьями и диктаторы оставят вас в покое, бесполезны. Мы уже договаривались с одним диктатором и Андрей Ермак держал все под контролем настолько, что мы пошли на шашлыки вместо войны. Но вы помните, чем это кончилось.

Китай – не просто союзник нашего врага. Он тот же пятый элемент, которого не хватало Путину для вторжения

Китай – не просто союзник нашего врага. Он тот же пятый элемент, которого не хватало Путину для вторжения. Предвидя санкции и торговое эмбарго, Путин нуждался в мощном партнере, который будет торговать с ним даже под санкциями. И как только получил на Пекинской Олимпиаде гарантии от Китая, сразу напал на Украину. Вот какова подлинная роль и сторона Китая в этой войне.

Вместе с Россией Китай является заказчиком хаоса и излома мирового порядка для мирового владычества диктатур. Это слишком большая цель китайцев, чтобы уступать ее ради интересов какой-то Украины. Не будьте наивны и не питайте иллюзий на этот счет. Никакая украинская дипломатия не может удовлетворить запросы китайцев. Их запрос – уничтожение Украины и передача этой территории под контроль своего вассала.

Знаю, всем хотелось бы верить, что Китай нейтрален и даже благосклонен, но это не так. Примите неприятную правду, друзья. Что бы ни было, мы победим. Но иллюзий по Китаю должны избавиться. Это вопрос физического выживания нации.

Источник

Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер .

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.