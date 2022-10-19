Об этом сообщает TVP со ссылкой на заявление Дуды.

"Мы знаем, что для безопасности Европы, безопасности мира необходимо остановить российский империализм. Для меня это означает, прежде всего, вытеснение России за международно признанные границы Украины", - сказал он.

По мнению польского президента, Россию необходимо вытеснить за международно признанные границы Украины для того, чтобы обеспечить безопасность Европы и мира. Дуда также добавил, что поляки понимают – если украинцы сдадутся, их страна может быть следующей.

"Я понимаю, что в Берлине, Париже и Брюсселе не могут вообразить, что туда может прийти российский солдат, изнасиловать его жену, дочь и выстрелить в затылок, но мы, поляки, испытали на себе эту реальность", - сказал Дуда.

Кроме того, Дуда подчеркнул, что Россия использует пропаганду исключительно как инструмент для захвата территорий и доверять ей опасно.

"Наивный тот, кто верит российской пропаганде, которая рассказывает о "нацистах в Украине". Это полная чушь. Просто Россия хочет властвовать, расширять свою территорию, хочет использовать фактически рабский труд других народов, паразитировать на организме других стран и народов", - добавил. Дуда.

19 октября народный депутат Николай Княжицкий выразил мнение, что Украина должна избавиться от всех символов российского империализма . Он сравнил памятники русским деятелям культуры с триколором в украинских городах. "Преследовать студентов, забравших бюст Пушкина, то же самое, что преследовать украинского солдата, сбрасывающего российский флаг в деоккупированных городах", - сказал он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb