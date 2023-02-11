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OPINION

Имперец Медведев и имперец… Ходорковский

Игорь Гулик
11 февраля, 2023 суббота
20:06
Мнение

Философ Шопенгауэр заметил, что каждого человека можно выслушать, но не с каждым стоит разговаривать

Так и в случае странного совпадения заявлений: одно из них принадлежит заместителю Совбеза РФ, карикатурному Дмитрию Медведеву, другое – известному российскому оппозиционеру, в свое время – даже узнику Кремля, эксвладельцу ЮКОСа и банка MENATEP Михаилу Ходорковскому.

Эти заявления стоит выслушать только с одной целью. Если кто-то еще питал определенные надежды на то, что есть разница между путинскими чиновниками и "хорошими русскими", то и Медведев, и Ходорковский развеяли эти иллюзии.

Что говорит экс-президент России, а теперь неутомимый блоггер Медведев в паузах между алкогольной прострацией? Он, как обычно, пугает "сытую Европу" тем, что из-за поддержки Украины в войне с Москвой она станет "реже мыться" и "прикрутит газовые конфорки". А еще кремлевский карлик предсказывает Старому миру "национальное унижение". Мол, — говорит Медведев, целясь в "больное", по его мнению, место европейских лидеров, — бывшие всесильные империи стали "объектами манипуляций" со стороны "бывших неудачников-недомерков", "ну ладно, бывших "великих княжеств" - польского и литовского. Это очень унизительно. Особенно для прямых потомков граждан Римской империи – квиритов. Да и для потомков воинственных франков и галлов".

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Что говорит экс-президент России, а теперь неутомимый блоггер Медведев в паузах между алкогольной прострацией? Он, как обычно, пугает "сытую Европу" тем, что из-за поддержки Украины в войне с Москвой она станет "реже мыться" и "прикрутит газовые конфорки". А еще кремлевский карлик предсказывает Старому миру "национальное унижение"

Здесь Медведев попадает в сразу три ловушки: временную, мировоззренческую и историческую. Первая в том, что время империй прошло (может, на болотах что-то упустили?), они не являются "образцом" или "трендом" XXI века. Вторая ловушка – в современном мире с большим предостережением относятся к собственному имперскому прошлому, пытаясь даже определенным образом "загладить" чувство вины за предшественников, причинивших боль давно колонизированным народам. С точки зрения Медведева – это диковинка, потому что российская имперская традиция заключалась совсем в другом, и, во многом, то, что Москва называет "специальной военной операцией" в Украине, спровоцировано именно такой позицией немощной метрополии ко вчерашним вассалам.

И третья ловушка — историческая. Ибо "великие княжества", точнее Великое княжество Литовское, Русское, Жемайтийское, объединившись с Польской Короной, образовали могущественное государство, довольно успешно противостоявшее Москве. И правда, — часто влиявшее на диких соседей, среди прочего, и в области просвещения.

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Но Медведев этого или не знает, или маскирует незнанием истинную причину своей ярости к "великим княжествам". В кремле, собственно, не только там, но и в ЕС, отмечают усиление влияний восточного фланга Унии, его решающую роль в сопротивлении России. Я уже писал о том, что у Старой Европы существует предвзятость к рождению нового центра влияния в Варшаве, балтийских столицах и в Украине. Этот центр категорически выступает против любых "сантиментов" к российскому монстру и демонстрирует готовность взять на себя роль форпоста на границе демократии и тирании. Более того, именно в потенциальном Межморье очень серьезно относятся к тому, в каком формате останется побежденная Россия, и настаивают на демонтаже путинской империи.

У старой Европы существует  предвзятость к рождению нового центра влияния в Варшаве, балтийских столицах и в Украине. Этот центр категорически выступает против любых "сантиментов" к российскому монстру и демонстрирует готовность взять на себя роль форпоста на границе демократии и тирании. Более того, именно в потенциальном Межморье очень серьезно относятся к тому, в каком формате останется побежденная Россия, и настаивают на демонтаже путинской империи.

И здесь на ее защиту бросается "антипутинец", "демократ" Михаил Ходорковский. Он призывает отказаться от планов развала "федерации", как это произошло с бывшей Югославией. "Оставьте нам Россию!", — взывает вчерашний политзаключенный. И предлагает свой вариант форматирования империи – по принципу Швейцарской конфедерации. То есть, "не мытьем так катаньем", но спасайте Россию в ее нынешних границах!

При этом Ходорковский как-то легкомысленно, чтобы не сказать надменно, обходит планы главных игроков этой войны, которые сосредоточились на том, чтобы в конце концов угомонить "русского медведя", потому как поняли, что иначе просто отложат "на завтра" еще не одну войну. Ходорковскому неважно, как настроены народы, которые до сих пор удерживает "федерация" в роли "меньших братьев", эксплуатируя природные богатства их земель, бросая их мужчин в ад войны против Украины. А они, эти народы, не только заслуживают, они требуют реализации права на свою жизнь, вне московского диктата.

Для того чтобы переформатировать Россию вроде Швейцарской конфедерации, нужно, чтобы тамошние элиты мыслили как швейцарцы. А не держались имперских привычек и стереотипов, признали наконец историческую вину перед угнетенными, и не относились к ним, как к "неудачам-недомеркам"

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Бывший толстосум, ограбленный путинским режимом, мечтает вернуться в Россию, где перед ним откроются новые возможности для обогащения. Между прочим, и на недрах, расположенных отнюдь не в зоне "Золотого кольца". Там особенно нечего искать…

Для того чтобы переформатировать Россию вроде Швейцарской конфедерации, нужно, чтобы тамошние элиты мыслили как швейцарцы. А не придерживались имперских привычек и стереотипов, признали наконец историческую вину перед угнетенными, и не относились к ним, как к "неудачам-недостаткам" (см. выше).

Так чем же имперство Медведева отличается от имперства Ходорковского? Обоих можно выслушать, но стоит ли с обоими разговаривать?

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспрессо.Захид".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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