Императрица Елизавета Баварская или актриса Памела Андерсон: что посмотреть на выходных

Если вы когда-нибудь прибывали во Львов поездом, то не увидеть шпили неоготического костела святой Елизаветы (ныне церковь св. Ольги и Елизаветы) просто не могли. И вспоминаем этот и сегодня самый высокий в городе храм, высота которого достигает 88 метров, не просто так.

Ведь костел, построенный в 1903-1911 годах в неготичном стиле в честь католической святой Елизаветы, львовяне часто любят связывать еще и с именем трагически погибшей Сиси – императрицы Елизаветы Баварской, жены австрийско-право- империей (в частности Галиции как ее частью) 68 лет. Мол, в те времена неожиданная гибель женщины, считавшейся едва ли не самой красивой в Европе и обладавшей большой привязанностью среди подданных, взбудоражила всю империю. И Львов не остался в стороне в желании хоть как-то отдать правительнице должное уважение.

Не будем сейчас развенчивать эту легенду – потому что не об этом сейчас речь. А о фильмах, которые Еспресо выбрал для себя на эти выходные. И именно из псевдобиографической ленты "Корсет" режиссера Мари Кройцер об одном условном году из жизни Елизаветы Баварской - фильме, который уже успел получить ряд наград, в частности награду "Лучшая актриса" в секции "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале 2022 года - хотим начать.

"Корсет"

В кинотеатрах со 2 февраля

Итак, императрица Австрийская, легендарная принцесса Сиси, славившаяся своей красотой и стилем, задающими модные тенденции в кругах высшего света, неумолимо взрослеет. В Рождество 1877 года ей исполняется 40 лет и – согласно традициям времени – теперь она официально считается старой. Елизавета с таким восприятием категорически не соглашается, а затем начинает хитроумную борьбу за свой блестящий образ.

Примечательно, что многие факты из биографии Елизаветы Баварской в "Корсете" реальны, несмотря на то, что лента производства Австрии, Люксембурга, Германии и Франции - историческая фикция. Как и то, что исполнительница главной роли актриса Вики Крипс является одной из самых интересных новых звезд как европейского, так и независимого американского кино, сумела очень правдиво показать гамму чувств человека, в отчаянии пытающегося догнать молодость.

В главных ролях: Вики Крипс, Флориан Тайхтмастер, Колин Морган, Альма Хасун, Джинн Вернер, Аарон Фриш.

"Может быть да"

В кинотеатрах со 2 февраля

Первый полнометражный фильм Майкла Джейкобса, для которого он тоже сам написал сценарий. У Джейкобса есть огромный опыт в постановке спектаклей для Бродвея. Спектакли по его сценарию пользуются большой популярностью на многих сценах мира. Его намерение привлечь к съемкам этого фильма звезд кинематографа материализовалось. А нам есть возможность оценить, насколько удачно.

По сюжету Мишель (Эмма Робертс) и Аллен (Люк Брейси) давно вместе. Пора поговорить откровенно что их ждет в будущем. Преодолевая предубеждения и стереотипы, пара планирует организацию свадьбы. Как один из этапов подготовки они должны познакомить между собой своих родителей. Легкий и непринужденный вечер оборачивается мукой обоих родителей и обоих мам. Дело в том, что мама будущего жениха давно знакома с отцом невесты. А его папа хорошо знает мать своей будущей снохи. Старшие представители обеих семей попытаются убедить молодоженов пересмотреть свое решение.

В главных ролях: Эмма Робертс, Люк Брейси, Дайан Китон, Сьюзен Сарандон, Ричард Гир, Уильям Г. Мэйси

"Астерикс и Обеликс: Поднебесная Империя"

В кинотеатрах со 2 февраля

Обойти вниманием эту звездную парочку, народную любимицу во многих странах просто не стоит. Это уже пятый комедийный приключенческий фильм о приключениях двух галлов Астерикса и Обеликса, которые сегодня пользуются большой популярностью не только в родной Франции, где их придумали, но и во многих других странах. Новые приключения звездной парочки на этот раз полностью придумали сценаристы, а не позаимствовали их из оригинальных комиксов.

Об этом фильме начался речь еще в 2016 году. Дочь создателя комиксов Энн Госинни подчеркнула, что серия фильмов требует изменений. Сначала была затея, чтобы часть съемочного процесса состоялась в Китае. Однако пандемия внесла коррективы – начало съемок было отложено, а основные съемочные локации организованы во Франции и Марокко.

Итак, о чем речь? В уютное поселение смелых воинов Астерикса (Гийом Кане, являющегося одновременно режиссером ленты) и Обеликса (роль которого впервые сыграет не Жерар Депардье, а Жиль Лелуш) прибывает китайская принцесса, единственная дочь императора Хань Сюанди. Она умоляет спасти ее от принца-мошенника Дэн Цинь Циня. Герои не могут оставить красавицу в беде и отправляются в Китай.

В фильме собраны гроздья именитых актеров, для которых, похоже, Астерикс с Обеликсом стали отличным поводом переключиться и искренне подорвать.

"Миллионы Гюнтера"

с 1 февраля на Netfliх (с украинскими субтитрами)

Четырехсерийный документальный фильм начинается с рассказа о враче, который заработал состояние на фармацевтике в 80-х годах. Он обеспечил своей жене — графине — и их сыну комфортную и легкую жизнь. Но когда сын покончил с собой из-за депрессии, единственным наследником семейного состояния в 400 миллионов долларов стал пес - немецкая овчарка по прозвищу Гюнтер.

"Собака с собственным трастовым фондом - не самая странная часть этой истории, - рекламируют ленту в Netfliх. - Эксцентричный хозяин Гюнтера тоже жил роскошной жизнью… Хотя эта жизнь и напоминала секту"

"Памела. История любви"

с 31 января на Netfliх

Биографический документальный фильм, в котором канадско-американская актриса, фотомодель, продюсер, автор книг и активистка движения "Люди за нравственное отношение к животным", секс-символ в свое время 55-летняя Памела Андерсон с помощью личных видеозаписей и дневников рассказывает историю своего успеха, бурных романов и печально известного скандала с интимными видео.

Интересно, что активное участие в создании этого фильма приняли сыновья Памелы Андерсон 26-летний Брэндон Томас и 25-летний Дилан Джаггер. Пишут, что это была их идея, чтобы мама сказала собственное слово по поводу ее личной жизни, карьеры и скандального секс-видео, похищенного из ее дома.