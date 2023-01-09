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OPINION

Иммунитет от… культуры

Игорь Гулик
9 января, 2023 понедельник
20:07
Мнение

Изысканная публика до сих пор спорит о том, стоит ли "канселить" роскультуру, каких пределов должна достигать эта игнорация, возможно ли и каким образом в этом случае провести линию между понятиями "культура" и "пропаганда"

Никогда не думал, что еще раз придется возвращаться к этой теме, но новогодне-рождественские праздники заставляют поговорить об этом еще раз. Речь идет о "культурном" продукте, который предлагает страна-террорист на экспорт, и о том, как воспринимает его благодарная или неблагодарная публика.

Да, в этом году в украинском эфире не было "голубых аганьков" или "ироний судьбы", но технологический прогресс открыл совершенно новые возможности для того, чтобы желающий к такой "духовной пище" не чувствовал себя обделенным. То же касается и более изысканной публики, которая до сих пор спорит о том, стоит ли "канселить" русскую культуру, каких пределов должна достигать эта игнорация, возможно ли и каким образом в случае русской культуры провести четкую линию между, казалось бы, дальними понятиями "культура" и пропаганда. Подозреваю, что эти дискуссии будут продолжаться вечно, поскольку у сторонников того или иного варианта всегда найдутся аргументы, чтобы отстоять собственные убеждения.

Изысканная публика до сих пор спорит о том, стоит ли "канселить" русскую культуру, каких пределов должна достигать эта игнорация, возможно ли и каким образом в случае русской культуры провести четкую линию между, казалось бы, дальними понятиями "культура" и "пропаганда"

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Особенно это касается публики, далекой от военных реалий — европейского, американского или даже азиатского потребителя. Например, Германия, где почитатели творчества Чайковского или Толстого заключают десятки петиций, апеллируя к правительствам и влиятельным культуртрегерам, защищая своих кумиров от "агрессивного нигилизма". По-моему, настоящая культура (а не продукт, в который завернуты пропагандистские нарративы) не требует особой защиты. Во-вторых, речь не идет о тотальном запрете (с одной стороны, абсолютно неэффективном с учетом цифрового общества, с другой, бессмысленном из-за элементарного человеческого интереса к познанию запретного плода). Частные потребительские предпочтения недостижимы (к счастью) от посягательств государства.

В этом смысле интересна позиция министерства культуры Литвы, которую озвучил его глава Симонас Кайрис. Он в свою очередь вспоминает слова писательницы Кристины Сабаляускайте, которая предлагает ввести "карантин великих классиков", Чайковского и других. "Однако мы не говорим, что нужно стирать ноты, рвать, жечь книги", — отмечает Кайрис.

Писательница Кристина Сабаляускайте предлагает ввести "карантин великих классиков", Чайковского и других. "Однако мы не говорим о том, что надо стирать ноты, рвать, жечь книги"

"Мы уже должны выйти из той фазы, что думаем, что делать с русской культурой, с ее знаменитыми представителями. Этот вопрос не имеет значения. Чем больше мы уделяем этому внимания, тем больше сами того не желая, будем кормить российскую пропаганду", — резюмирует литовский министр.

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"Карантин русской культуры", по-моему, — интересная идея, даже учитывая, что, возможно, он стал бы граничной линией в дикой связке с роспропагандой. Думаю также, что он открыл бы другой, лишенный московских влияний путь изучения и анализа русской культуры специалистами. До сих пор этим активно занимались разнообразные "центры русистики" и "славистики", которые в подавляющем большинстве либо откровенно спонсируются путинским режимом, либо негласно, через гранты, питались из денег российского бюджета или приближенных к Кремлю олигархов. институции "славистики" не занимались славистикой как таковой, доминантой в их деятельности был и остается именно российский сегмент. Славянства вне России для них не существует.

Дошло до абсурда: исследовательские институты "славистики" не занимались славистикой как таковой, доминантой в их деятельности был и остается именно русский сегмент. Славянства вне России для них не существует

Помимо того, именно объективный, беспристрастный анализ русской культуры, всестороннее изучение этого феномена типа того, как раньше это делали американские и европейские "советологи" в отношении СССР, были бы нелишними. Если бы такие наработки были до путинского вторжения в Украину, я убежден, что на Западе не делали бы округлых глаз, узнавая о геноцидном характере войны со стороны Москвы, об источниках агрессивного российского нигилизма по международным соглашениям и правилам, о "культуре обезлюдения, дегуманизации" не только врага, но и собственной нации, к которой незаурядно приобщились и лелеянные культурной публикой "классики".

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Есть еще один аспект, который требует "культурного карантина" в отношении путинской России. Не следует забывать, что Толстой, Достоевский, Бунин и другие писатели дошли до нашего времени и до нашего современника через фильтры советской цензуры, и эти фильтры никто до сих пор не пытался снять. То есть мы и граждане других стран до сих пор часто смотрим на культурные артефакты из-за извращенной оптики советской цензуры, которая не просто выбрасывала или искажала целые фрагменты, но и смещала фокус для пропаганды "классовой" теории и других нелепых мотивов.

Толстой, Достоевский, Бунин и другие писатели дошли до нашего времени и до нашего современника через фильтры советской цензуры, и эти фильтры до сих пор никто не пытался снять. То есть мы и граждане других стран до сих пор часто смотрим на культурные артефакты из-за извращенной оптики советской цензуры.

Нам в Украине это понятно. И, конечно, процесс отторжения более интенсивный и естественный. Ибо сама жизнь, военные реалии обуславливают отношение к русской культуре, языку как к факторам, формирующим образ врага.

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Теперь дело за Западом. Литовский министр не зря упомянул путинский указ о гуманитарной политике РФ за границей. "В этой концепции названы все имена, имеющие большое значение для истории культуры, там четко названы все имена, как тот же Чайковский и т.д. Что эти творцы – та база, и опора, на которой стоит "русский мир".

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захид".

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