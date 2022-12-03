Иммунитет к ковиду имеет 90% населения мира
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреис заявил, что в настоящее время по меньшей мере 90% населения планеты имеет иммунитет к вирусу COVID-19
Об этом сообщает издание Polskie Radio.
Гебреис отметил, что иммунитет возник либо из-за вакцинации, либо из-за предыдущей инфекции. В то же время он заметил, что бдительность снижать не стоит, поскольку это может привести к распространению нового вида вируса, который, вероятно, вытеснит существующий Omicron.
"Уязвимые места в эпиднадзоре, тестировании, секвенировании и вакцинации продолжают создавать идеальные условия для появления тревожного нового варианта, который потенциально может повлечь за собой значительную смертность", - подчеркнул Гебреис.
Отмечают, что в настоящее время в мире зарегистрировано 640 млн инфицированных, еще 6,6 млн умерли от болезни. Однако, по информации ВОЗ, эти данные не полны, поэтому реальное количество заражений и смертей может быть значительно больше.
- 1 декабря стало известно, что Китай планирует ослабить ковидные ограничения в связи с протестами в стране.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.66
Покупка 39.66Продажа 40.35
-
EUR
Покупка 40.59Продажа 41.67
- Актуальное
- Важное