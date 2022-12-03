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Иммунитет к ковиду имеет 90% населения мира

3 декабря, 2022 суббота
15:49
Мир

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреис заявил, что в настоящее время по меньшей мере 90% населения планеты имеет иммунитет к вирусу COVID-19

Об этом сообщает издание Polskie Radio.

Гебреис отметил, что иммунитет возник либо из-за вакцинации, либо из-за предыдущей инфекции. В то же время он заметил, что бдительность снижать не стоит, поскольку это может привести к распространению нового вида вируса, который, вероятно, вытеснит существующий Omicron.

"Уязвимые места в эпиднадзоре, тестировании, секвенировании и вакцинации продолжают создавать идеальные условия для появления тревожного нового варианта, который потенциально может повлечь за собой значительную смертность", - подчеркнул Гебреис.

Отмечают, что в настоящее время в мире зарегистрировано 640 млн инфицированных, еще 6,6 млн умерли от болезни. Однако, по информации ВОЗ, эти данные не полны, поэтому реальное количество заражений и смертей может быть значительно больше.

  • 1 декабря стало известно, что Китай планирует ослабить ковидные  ограничения в связи с протестами в стране.

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