Об этом сообщает издание Polskie Radio.

Гебреис отметил, что иммунитет возник либо из-за вакцинации, либо из-за предыдущей инфекции. В то же время он заметил, что бдительность снижать не стоит, поскольку это может привести к распространению нового вида вируса, который, вероятно, вытеснит существующий Omicron.

"Уязвимые места в эпиднадзоре, тестировании, секвенировании и вакцинации продолжают создавать идеальные условия для появления тревожного нового варианта, который потенциально может повлечь за собой значительную смертность", - подчеркнул Гебреис.

Отмечают, что в настоящее время в мире зарегистрировано 640 млн инфицированных, еще 6,6 млн умерли от болезни. Однако, по информации ВОЗ, эти данные не полны, поэтому реальное количество заражений и смертей может быть значительно больше.

1 декабря стало известно, что Китай планирует ослабить ковидные ограничения в связи с протестами в стране.